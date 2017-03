Thông tin từ bạn đọc

Anh Võ Văn Minh ngụ ở đây cho biết: “Bảy, tám ngày nay trong nhà tôi chỗ nào cũng có nước. Có chỗ sâu đến đầu gối, nước đen ngòm bốc mùi hôi thối. Để đi lại được trong nhà, tôi phải đi xin mấy tấm ván kê lên. Đêm đến, cả gia đình phải qua nhà đứa cháu ngủ nhờ vì ở nhà không ngủ được bởi mùi thối”.

Trong nhà nước ngập đến đầu gối, người dân phải lót ván để đi lại. Ảnh: MINH QUÝ

Bà Nguyễn Thị Kim Hưng ở gần đó cũng than thở: “Nhà tôi có nuôi mấy chục con gà, vì nước ngập mà hơn nửa đàn gà con chết hết. Ngoài ngõ, cũng vì nước ngập mà chúng tôi phải đi vòng ra phía đường Lương Định Của mới đi ra đường lớn được”.

Ông Lê Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường An Khánh (quận 2), cho biết: “Sở dĩ ngập là do nước từ hai chung cư đang xây bên cạnh khu dân cư thải nước trực tiếp ra bên ngoài mà không xả ra cống. Ngoài ra còn có nguyên nhân là triều cường lên cao. Tuần trước, quận đã yêu cầu chủ đầu tư chung cư đấu nối hai ống cống thoát nước ra hệ thống cống của đường xa lộ Hà Nội. Hiện nay hai chung cư này không còn thải nước nữa, chừng một, hai ngày tới nước sẽ rút”. MINH QUÝ

Đường thường xuyên lầy lội. Bạn đọc T, số điện thoại 090897… phản ánh: Một đoạn của đường đi vào KP Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An (Bình Dương) thường xuyên bị ngập suốt thời gian khiến việc lưu thông gặp khó khăn. Đường có hệ thống cống thoát nước nhưng do lâu ngày không được nạo vét dẫn đến tắc nghẽn. Từ đó, nước mưa và nước thải từ các công ty, hộ gia đình, dãy phòng trọ thoát không kịp đã tràn ngược lên mặt đường gây ngập nhiều ngày.

Ông Nguyễn Văn Hữu, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Giao (thị xã Thuận An), cho biết: Do khu vực này là vùng trũng thấp nên mỗi khi mưa xuống nước đổ dồn về dẫn đến ngập nặng. Nước thải từ công ty, hộ dân, phòng trọ chỉ gây ngập nhẹ khi nào ống cống bị nghẹt rác. Mới đây, phường đã nạo vét khơi thông ống cống nên không còn ngập nữa. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp tạm thời. Hiện dự án hệ thống cống thoát nước với quy mô lớn do Sở NN&PTNT tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư đang được tiến hành. Đến nay đã thi công được 500 m, đoạn còn lại thì phường đang phối hợp bồi thường, giải phóng mặt bằng để thi công tiếp. Khi dự án này hoàn thành và đưa vào sử dụng thì mới mong hết ngập. LÊ THÀNH