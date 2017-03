Thông tin từ bạn đọc

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Phó Chủ tịch UBND phường 9 (quận Gò Vấp), cho biết: UBND phường cũng nhận được thông tin trên và đã nhiều lần xuống kiểm tra nhưng mỗi khi thấy cán bộ xuống thì cơ sở tắt nhạc nên phường không thể xử phạt. UBND phường đã kiến nghị Phòng TN&MT quận kết hợp với phường đi kiểm tra và chỉ mới lập biên bản, ra quyết định xử phạt chủ cửa hàng về việc không có giấy phép kinh doanh. Chủ cửa hàng đã cam kết thời gian tới sẽ không mở nhạc lớn và sẽ làm giấy phép kinh doanh theo quy định. Sắp tới phường sẽ kiến nghị Phòng TN&MT tiếp tục kiểm tra việc thực hiện các điều này của chủ cửa hàng. MINH QUÝ

Đánh bài ăn tiền trong chợ. Bạn đọc Q., số điện thoại 016536… phản ánh: Gần đây, có nhóm người thường tụ tập ở trước cổng chợ Bình Chánh (xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM) để đánh bài ăn tiền, gây mất an ninh trật tự.

Theo bà Trần Thị Kim Anh, Chủ tịch UBND xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh), thỉnh thoảng có việc đánh bài tại khu vực trên. UBND xã đã yêu cầu công an xã xuống kiểm tra nhưng tại thời điểm công an có mặt thì không phát hiện được gì. Công an xã sẽ tăng cường lực lượng tuần tra địa bàn. LÊ THÀNH