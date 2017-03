Thông tin từ bạn đọc

Thu tiền không nêu lý do. Một số người dân tại phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương phản ánh:

Khi đi nhận phân bón hỗ trợ của phường họ phải đóng 10.000-20.000 đồng/người nhưng không rõ tiền gì và không có biên lai. Ngoài ra, mỗi hộ phải đóng thêm 10.000 đồng hội phí Hội Nông dân nhưng chưa được thông báo trước. Ông Tăng Văn Hiệp, Chủ tịch Hội Nông dân phường An Thạnh (thị xã Thuận An), cho biết: Việc phát phân bón được hội thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh về việc hỗ trợ 20% phân bón cho các nông dân trồng cây ăn trái trên địa bàn. Tùy theo số lượng phân được nhận mà hội thu 10.000 hay 20.000 đồng tiền mua bao bì và tiền thuê lao động để phân chia phân. Những người nhận ít hay có hoàn cảnh khó khăn không phải nộp tiền. Còn về việc thu hội phí, trên thư mời đi nhận phân bón hội có ghi nội dung này cho nông dân biết. MINH QUÝ - NGÂN NGA Ra giữa đường bán hàng. Bạn đọc tên Hòa, số điện thoại 090522… phản ánh tại quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (TP.HCM), đoạn gần ngã tư Gò Mây, có một số người buôn bán giữa lòng đường ảnh hưởng đến việc lưu thông của người khác. Mỗi khi sắp có tín hiệu đèn đỏ, khoảng bốn, năm người chạy ra bán nước, thức ăn... (ảnh). Ông Tô Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân), cho biết: Trước đây, phường đã nhiều lần xuống nhắc nhở những người buôn bán ở đây không được bán hàng như thế nữa nhưng họ vẫn cứ vi phạm. Phường sẽ cử công an, thanh tra xây dựng chốt tại khu vực để xử lý dứt điểm. VÕ HÀ