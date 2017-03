Thông tin từ bạn đọc

Bà Đào Thị Minh Hồng, Chủ tịch UBND phường Tân Thuận Đông (quận 7), cho biết hàng rào của hộ trên không lấn chiếm hẻm. Bởi lẽ chủ nhà xây dựng hàng rào trên nền đất cũ và có giấy tờ đầy đủ. Tuy nhiên, để các nhà ở hẻm đồng đều tạo cảnh quan đẹp, chủ nhà tự nguyện dời hàng rào vô bên trong và hiến cho chính quyền phần đất phía ngoài. Hiện tại chủ nhà đã xây dựng hàng rào ngang bằng các nhà khác trong hẻm. KIM PHỤNG

Chưa rõ cách xử lý vụ đánh người. Bạn đọc tên Biên, số điện thoại 097753… phản ánh: “Tối 20-10-2012, một thanh niên ở cùng xóm đã đánh vợ tôi gây thương tích và đập phá đồ đạc trong nhà tôi. Ba ngày sau, người này kéo thêm người tới đập phá tiếp và còn lớn tiếng đe dọa sẽ tiếp tục quậy phá. Công an phường đã lập biên bản nhưng chưa rõ xử lý thế nào”.

Ông Nguyễn Đông Anh, Phó Trưởng Công an phường 15 (quận Tân Bình), cho biết: Do giữa hai gia đình có mâu thuẫn nên dẫn đến xô xát. Sau khi lập biên bản ghi nhận sự việc, công an phường đã ra quyết định xử phạt đối tượng. Muốn biết thông tin cụ thể, ông Biên có thể liên hệ cảnh sát khu vực hoặc đến công an phường. TH.HIẾU