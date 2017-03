Thông tin từ bạn đọc

Trung tá Trần Văn Quang, Phó Trưởng Công an xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh), cho biết: Công an xã đã nhiều lần đến lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính chủ hộ. Do số tiền ghi đề tại lúc kiểm tra không đủ 2 triệu đồng nên xã không thể đề nghị công an huyện khởi tố. Xác định đây là một trong những điểm nóng trên địa bàn nên tới đây công an xã sẽ kết hợp với công an huyện tổ chức kiểm tra, xử lý dứt điểm trường hợp vi phạm này. MINH QUÝ

Đi ngược chiều trên quốc lộ. Bạn đọc tên Linh, số điện thoại 097900… phản ánh trên quốc lộ 1A đoạn từ ngã ba Tân Kỳ Tân Quý tới Trạm thu phí An Sương-An Lạc thuộc phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TP.HCM), hằng ngày có nhiều người đi ngược chiều để vào khu dân cư phía trong dẫn đến tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm và xảy ra tai nạn giao thông (ảnh).

Ông Đỗ Thanh Quyền, Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân), cho biết: UBND phường đã nhiều lần phát loa, in tờ rơi về các quy định an toàn giao thông và mức phạt nhưng người dân vẫn bất chấp nguy hiểm để lưu thông ngược chiều trên đoạn đường này. Trong tháng 10-2012, công an phường đã kiểm tra, xử phạt đến 202 vụ chạy xe ngược chiều như thế. Sắp tới, UBND phường sẽ cử công an và thanh tra xây dựng túc trực ở đây để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. TRẦN MINH