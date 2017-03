Thông tin từ bạn đọc

Ngày 20-11, chị cầm 30 triệu đồng đến Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Thủ Đức (TP.HCM) để chuyển tiền bảo hiểm cho công ty. Khi viết phiếu nộp tiền tại quầy số 6, chị tách thành hai xấp trị giá 20 triệu và 10 triệu đồng. Đến khi sang quầy số 2 đóng tiền thì chị phát hiện mất 10 triệu đồng. Do không thấy nhân viên bảo vệ nên chị đã thông báo với ba nhân viên ở đó nhưng không ai giúp chị tìm lại số tiền.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Agribank Thủ Đức, cho biết: Chi nhánh đã đề nghị chị Phương tường trình lại sự việc, đồng thời yêu cầu cán bộ phòng máy kiểm tra dữ liệu. Bấy giờ chi nhánh mới phát hiện camera bị trục trặc không ghi được dữ liệu từ ngày 10-11-2012 đến thời điểm xảy ra sự việc. Công an phường Linh Chiểu đã mời khách hàng và hai giao dịch viên về trụ sở công an làm việc. Hiện chi nhánh đang chờ kết quả xem xét của công an để có cơ sở giải quyết. MINH QUÝ

Xây nhà cao hơn hiện trạng cũ. Ông Nguyễn Xuân Sanh (phường Linh Trung, quận Thủ Đức (TP.HCM) phản ánh: Nhà ông nằm trong dự án mở rộng lộ giới xa lộ Hà Nội. Ông có gửi đơn đề nghị UBND quận Thủ Đức cấp giấy phép xây dựng trên một phần diện tích nhà không bị giải tỏa để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, UBND quận đã từ chối với lý do vị trí xin phép xây dựng chưa có giấy tờ nhà, đất hợp lệ. Thay vào đó, UBND quận cho phép ông khôi phục lại nhà theo hiện trạng cũ sau khi gia đình ông bàn giao mặt bằng. Thế nhưng khi công trình nhà ở của ông gần hoàn tất thì UBND phường lại ra quyết định đình chỉ thi công vì xây dựng không phép.

Ông Lê Xuân Tùng, Phó Chủ tịch UBND phường Linh Trung (quận Thủ Đức), cho biết: Theo văn bản của UBND quận, ông Sanh chỉ được phép xây dựng trên hiện trạng nhà cũ là một tầng với kết cấu tường gạch, mái tôn, diện tích 53,7 m2. Song ông đã xây hai tầng và như vậy tầng thứ hai là không phép. UBND phường đã ra quyết định ngưng thi công để ông khắc phục. VÕ HÀ