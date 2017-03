Thông tin từ bạn đọc

Ngay ngã tư đường Hoàng Quốc Việt - Đào Trí thuộc phường Phú Thuận, quận 7 (TP.HCM) có một trụ điện bị bong tróc lớp xi măng có thể ngã đổ bất cứ lúc nào (ảnh).

Ông Hồ Văn Dòn, Chủ tịch UBND phường Phú Thuận (quận 7), cho biết: Sau khi nhận được phản ánh của người dân, UBND phường đã cử thanh tra xây dựng xuống kiểm tra và được biết trụ điện này bị một xe tải đụng phải từ hơn một tuần trước. UBND phường đã gửi công văn đề nghị Công ty Điện lực Tân Thuận thay thế trụ điện khác. TRẦN MINH

Tổ trưởng xúc phạm người khác. “Tôi có thuê căn hộ tại chung cư 86 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3. Hằng tháng, tôi đóng tiền nhà cho tổ trưởng nhưng vừa rồi do khó khăn nên tôi không đóng tiền đúng hẹn và bị tổ trưởng yêu cầu dọn đi. Ngày 11-10, ông tổ trưởng đến cơ quan tôi la mắng, đánh tôi để bắt tôi trả tiền thuê nhà còn nợ mặc dù tôi đã thanh toán đủ” - bà Nguyễn Thị Kim Thúy phản ánh.

Trung tá Thái Văn Huyện, Phó Trưởng Công an phường 9 (quận 3), cho biết: Sau khi xác minh vụ việc, công an ghi nhận do có mâu thuẫn về tiền thuê nhà nên ông tổ trưởng đã đến gần chỗ làm của bà Thúy cự cãi và dùng tay bóp miệng bà Thúy. Công an phường đã lập biên bản về việc tổ trưởng “có cử chỉ, lời nói xúc phạm đến người khác”.

Đại diện UBND phường 9 (quận 3) thông tin: Vì ông tổ trưởng là đảng viên nên Đảng ủy phường đã giao cho chi bộ khu phố thực hiện công tác kiểm tra đối với đảng viên và phường sẽ có hình thức xử lý căn cứ vào mức độ vi phạm. VÕ HÀ