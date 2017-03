Thông tin từ bạn đọc

Trên đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận (TP.HCM) có công trình đang thi công thải nước, bùn, cát ra bên ngoài làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ngoài ra, trong quá trình thi công, các xe tải đã làm hư hỏng hai nắp hố ga trong khu vực.

Đại diện UBND phường 9 (quận Phú Nhuận) cho biết: Công ty Cấp thoát nước Đô thị TP.HCM đã yêu cầu đơn vị thi công công trình ở khu vực nêu trên sửa chữa ngay hai nắp cống bị hỏng. Ngoài ra, do công trình sắp hoàn tất nên đơn vị thi công cam kết khi nào làm xong sẽ nạo vét và thu dọn các chất bẩn phát sinh. NGUYỄN HIỀN

Vỉa hè cao cản trở lối đi. Bạn đọc tên Thành, số điện thoại 090376… phản ánh số nhà 109, 111, 113 đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh (TP.HCM) nâng vỉa hè cao hơn các nhà xung quanh và xây bồn hoa cản lối đi dành cho người đi bộ (ảnh).

Theo ông Trần Thanh Xuân, Chủ tịch UBND phường 25 (quận Bình Thạnh), vỉa hè trên do các hộ dân tự nâng cao để không cho thủy triều tràn vào nhà. Khu vực này do Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thạnh quản lý và hiện chưa bàn giao cho địa phương do còn vướng một số vấn đề. Sắp tới, khi công ty bàn giao cho quận thì quận sẽ chỉ đạo phường mời các hộ lên làm việc, yêu cầu các hộ tháo dỡ, hạ các vỉa hè, bồn hoa cho đồng bộ với các nhà khác. TRẦN MINH

Xây tường chắn lối thoát hiểm. Bạn đọc tên Thuận, số điện thoại 092352… phản ánh ông cho Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Thảo Vân thuê hai nhà kho và một khu đất trống. Ngày 14-10, công ty này đã tự ý san lấp cống thoát nước và xây dựng hai bức tường chắn hoàn toàn lối thoát hiểm của hai nhà kho khiến mọi người lo ngại không có đường thoát ra bên ngoài nếu có sự cố cháy nổ.

Ông Nguyễn Hồng Thuận, Phó Chủ tịch UBND phường 16 (quận 8), cho biết: Khi nhận được đơn phản ánh của ông Thuận, UBND phường đã cử lực lượng thanh tra xây dựng xuống kiểm tra, lập biên bản yêu cầu công ty tháo dỡ hai bức tường. Công ty cam kết đến ngày 13-11 sẽ tháo dỡ xong hai bức tường để trả lại nguyên trạng cho hai nhà kho. Khi đó tình trạng ngập nước mỗi khi trời mưa cũng không còn. MINH QUÝ

Chỗ ngập chỗ không. Bạn đọc T., hẻm 643 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh (TP.HCM) phản ánh mỗi khi có triều cường, xung quanh khô ráo còn hẻm 643 thì bị ngập nặng (ảnh). Việc này kéo dài nhiều năm mà chính quyền vẫn chưa khắc phục.

Ông Lê Văn Ngọc, Chủ tịch UBND phường 26 (quận Bình Thạnh), giải thích: Hẻm trên bị trũng hơn các chỗ khác. Đồng thời ở đây đang triển khai thi công hệ thống thoát nước của đường Tầm Vu. Sau khi đấu nối xong đường cống thoát nước với đường Tầm Vu, hẻm trên có thể hết ngập. KIM PHỤNG