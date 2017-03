Thông tin từ bạn đọc

Ông Nguyễn Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND phường An Lạc (Bình Tân), cho biết: Khi nhận được phản ánh của người dân, UBND phường đã kiến nghị lên quận và UBND quận đã có kế hoạch nạo vét cống trên toàn tuyến đường trong năm nay. Tuy nhiên, việc ngập nước như đã nêu trên không phải do cống hư mà do mặt đường thấp nên khi trời mưa cộng với thủy triều thì nước không rút được. TRẦN MINH

Bán gia cầm không rõ nguồn gốc. Bạn đọc tên Tuấn, số điện thoại 091548… báo tin trước chợ Trường Thạnh thuộc phường Trường Thạnh, quận 9 (TP.HCM) có một hộ bán gia cầm không rõ nguồn gốc.

Đại diện UBND phường Trường Thạnh (quận 9) cho biết: Tại vị trí trên có một bà cụ tạm trú tại phường hằng ngày đến buôn bán gia cầm. UBND phường đã kết hợp với trạm thú y quận đến kiểm tra lập biên bản vi phạm và bà cụ cam kết sẽ không buôn bán gia cầm nữa. Từ thông tin do báo cung cấp, phường sẽ cử thanh tra xây dựng xuống xem xét, xử lý dứt điểm. MINH QUÝ