Thông tin từ bạn đọc

Mặt đường có nhiều ổ gà, hay bị đọng nước mỗi khi trời mưa có thể gây nguy hiểm cho người đi đường (ảnh).

Bà Phạm Thị Thanh Lý, Phó Chủ tịch UBND phường Bình An (quận 2), cho biết: UBND phường đã trình kế hoạch làm đường trên theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm và UBND quận đã phê duyệt. Tuy nhiên, hiện chỉ có 40/57 hộ dân đồng ý hiến đất nên UBND phường chưa thể nâng cấp tuyến đường. UBND phường sẽ tiếp tục vận động các hộ còn lại hiến đất. Trước mắt, UBND phường sẽ tiến hành sửa chữa những chỗ hư hỏng để người dân tiện đi lại. MINH QUÝ

Con trai bị kẻ lạ đánh bị thương. Bà Nguyễn Thị Tường Vân (phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM) phản ánh: “Tối 13-7, khi con tôi đang ăn uống cùng bạn bè tại quán ăn trên địa bàn phường thì nhóm thanh niên bàn kế bên xảy ra ẩu đả. Dù con tôi không quen nhóm này nhưng một thanh niên trong nhóm đã dùng chai bia đánh con tôi bị thương. Sau đó, công an phường đã kịp thời can thiệp và đưa con tôi vào bệnh viện. Từ khi xảy ra vụ việc, tôi đã nhiều lần liên hệ với cơ quan công an nhưng vẫn không rõ họ xử lý thế nào”.

Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Bình Thạnh cho biết đó là vụ cố ý gây thương tích giữa hai nhóm thanh niên với nhau và đội đang thụ lý, điều tra. Tuy tính chất không phức tạp nhưng do có nhiều đối tượng tham gia nên đội cần có thời gian làm rõ các thông tin liên quan để trên cơ sở đó áp dụng hình thức xử lý phù hợp. NGUYỄN HIỀN

Bơm nước thải ra đường. Bạn đọc Phương, số điện thoại 090937… phản ánh trên đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh (TP.HCM) có hai hộ dân bơm nước thải ra đường giữa ban ngày làm ướt đường gây trở ngại giao thông.

Ông Trần Thanh Xuân, Chủ tịch UBND phường 25 (Bình Thạnh), cho biết: Do bị triều cường làm ngập nên các hộ trên đã dùng máy bơm nước ra đường. UBND phường sẽ vận động các hộ tránh bơm nước vào ban ngày, nhất là vào các giờ cao điểm để không làm ảnh hưởng đến việc lưu thông. Đồng thời, phường sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng lắp đặt hệ thống thoát nước cho khu vực này. KIM PHỤNG