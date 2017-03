Thông tin từ bạn đọc

(dài khoảng 300 m, rộng khoảng 4 m) đang xuống cấp, nhiều chỗ mặt đường bị sụt lún, lồi lõm khiến giao thông gặp khó khăn (ảnh). Nguyên nhân là do nhiều hộ dân buôn bán, rửa nhà, rửa xe thường xuyên đổ nước thải ra đường.

Bà Hoàng Thị Mai, Chủ tịch UBND phường Bình Đa (TP Biên Hòa), cho biết phường nhận được thông tin trên từ năm ngoái và đã tổ chức họp dân nhiều lần để lấy ý kiến. Ban đầu, phường dự định làm mới tuyến đường nhưng do ngại không đủ khả năng đóng góp nên đa số người dân không đồng ý. Sau đó, phường chuyển sang kế hoạch sửa chữa tạm một số chỗ với kinh phí khoảng 30 triệu đồng. Hiện phường đang đi gom tiền của bà con và ngày 14-10 tới sẽ khởi công. THÀNH NHÂN

Công an phường nuôi bò. Bạn đọc tên Nhân, số điện thoại 012736… phản ánh hơn 10 ngày nay Công an phường Tân Phong (quận 7, TP.HCM) có nuôi một con bò ngay tại trụ sở. Việc này làm ảnh hưởng đến nhiều người do phân bò bốc mùi hôi.

Ông Nguyễn Xích Long, Trưởng Công an phường Tân Phong (quận 7), cho biết: Con bò trên là của một người dân đi lạc đã nhiều ngày. Khi phát hiện, công an phường đã tạm giữ để chờ giao trả cho người chủ. Nay người chủ đã đến nhận lại bò và công an phường đã dọn dẹp trụ sở sạch sẽ. TH.HIẾU

Nhà xây trên vỉa hè? Bạn đọc tên Q., số điện thoại 090368… phản ánh trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, quận 7 (TP.HCM) có một hộ dân xây nhà lấn chiếm vỉa hè khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường.

Ông Phan Võ Lâm Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Mỹ (quận 7), cho biết: Khu vực trên nằm trong dự án nâng cấp vỉa hè do Ban Quản lý dự án quận 7 làm chủ đầu tư và phường đã vận động nhiều người dân hiến đất làm vỉa hè. Tuy nhiên, hộ dân trên không đồng ý hiến đất. Do vậy khi thực hiện dự án, chủ đầu tư phải làm theo hiện trạng cũ. Cũng cần lưu ý, chủ hộ có giấy chứng nhận nhà, đất và căn nhà được xây trước khi địa phương nâng cấp vỉa hè nên phường không có cơ sở xử lý. NGUYỄN HIỀN