Thông tin từ bạn đọc

Căn nhà này gia đình ông xây dựng cách đây 45 năm và không làm mới gì thêm nhưng không hiểu sao UBND phường lại ra quyết định buộc phải tháo dỡ hai tấm đan che cửa sổ. Quyết định xử lý có nhiều chỗ mờ nhạt khiến ông không thể đọc được.

Ông Võ Anh Trí, Chủ tịch UBND phường 12 (quận 6), cho biết: Theo văn bản hướng dẫn của Sở Xây dựng, nhà trong khu đô thị khi trổ cửa sổ hay ban công phải đảm bảo khoảng cách đến ranh đất kế cận tối thiểu là 2 m. Trước đây, hai tấm đan che cửa sổ trên vách hông giáp hẻm của nhà ông Hiếu cao hơn 2 m nhưng sau khi hẻm được nâng cấp thì hiện giờ chỉ còn cao hơn 1 m có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trong hẻm. Do hai tấm đan đã có lâu đời nên phường chỉ đề nghị gia đình tháo dỡ 2/3 và được giữ lại 1/3 để không cho nước mưa chảy vào nhà nhưng ông không chịu. Vì lẽ này, phường phải ra quyết định buộc ông tháo dỡ.

Riêng việc quyết định có một số chỗ không thể đọc được, đây là sơ suất trong quá trình làm bản sao chứ văn bản gốc rất rõ ràng. Sắp tới, phường sẽ họp cơ quan nhắc nhở công chức và sẽ xin lỗi ông Hiếu về việc này. MINH QUÝ

Trộm cắp ở hẻm khiến dân bất an. Bạn đọc tên D., số điện thoại 090734… phản ánh tại hẻm 134/109 đường Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3 (TP.HCM), gần một năm nay hay xảy ra trộm cắp.

Hai tấm đan che cửa sổ nhà ông Hiếu chỉ còn cao hơn 1 m. Ảnh: MQ

Đại diện Công an phường 7 (quận 3) cho biết: “Chúng tôi có nhận được thông tin về tình trạng trộm cắp tại khu vực. Để khắc phục, chúng tôi đã rà soát, kiểm tra những hộ đang thuê nhà trong hẻm nhằm tránh tội phạm ẩn náu. Trước đây, do chốt dân phòng nhỏ hẹp nên anh em trực khoảng nửa đêm thì đi nơi khác nghỉ ngơi. Hiện nay, phường đã xây dựng chốt văn phòng mới tạo điều kiện cho lực lượng dân phòng nghỉ ngơi tại chỗ sau khi đi tuần tra. Ngoài ra, công an phường sẽ phối hợp với UBND phường tuyển thêm người để tăng cường lực lượng tuần tra”. VÕ HÀ