Thông tin từ bạn đọc

Đại diện UBND xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh) cho biết: Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì cơ sở trên chỉ dệt và đan lưới nhựa. Như vậy, trong việc sản xuất ó keo, cơ sở đã làm sai nội dung của giấy chứng nhận. UBND xã đã nhiều lần lập biên bản, ra quyết định xử phạt cơ sở với số tiền trên 3 triệu đồng. Chủ cơ sở cũng viết cam kết đến ngày 7-5-2012 sẽ ngưng hoạt động. Thế nhưng sau đó cơ sở vẫn tiếp tục sản xuất và gây ô nhiễm. Khi nhận được phản ánh của người dân ngày 29-5 và ngày 12-6, UBND xã đã kiểm tra và tiến hành niêm phong cầu dao điện máy ó keo. Đến ngày 15-6, qua kiểm tra, xã phát hiện chủ cơ sở đã tự ý tháo niêm phong để tiếp tục làm ó keo. Do tính chất của vi phạm vượt quá thẩm quyền của UBND xã nên xã đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Bình Chánh xử lý.

Đại diện Công an huyện Bình Chánh xác nhận công an huyện đang thụ lý hồ sơ và đã làm tờ trình chuyển lên Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an TP.HCM để nơi đây ra quyết định xử phạt cơ sở trên 50 triệu đồng về việc gây ô nhiễm nhiều lần, đồng thời buộc chủ cơ sở ngưng sản xuất ó keo. MINH QUÝ

Có xin phép bốc mộ. Một số người dân tại KP 9, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân (TP.HCM) phản ánh một hộ dân chiếm đất thuộc quy hoạch hẻm dự phóng để xây nhà không phép và còn tự ý bốc mộ.

Ông Nguyễn Hồng Xuân, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân), cho biết: Đầu tháng 9-2012, khi đi kiểm tra và phát hiện hộ trên xây dựng nhà không phép, thanh tra xây dựng của phường đã bắt tháo dỡ công trình đang xây để trả lại nguyên trạng cho khu đất. Từ đó đến nay, hộ trên không tiến hành xây dựng nữa.

Còn việc bốc mộ như người dân đã nêu thông tin, sự thật thì hộ trên không bốc mộ mà là người thân của những ngôi mộ tổ chức bốc mộ để dời đi nơi khác. Khi tiến hành bốc mộ, họ có đến UBND phường xin phép và được phường hướng dẫn lên Trung tâm Y tế dự phòng của quận làm thủ tục. Ngày 19-4, sau khi xem xét, trung tâm đã cử người xuống giám sát để việc bốc mộ được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. TRẦN MINH

Đường vào trường lầy lội. Đó là đường vào Trường Tiểu học Bình Lợi Trung thuộc KP 4, phường 13, quận Bình Thạnh (TP.HCM). Bà con cho biết mỗi khi mưa nước đọng lại nhiều ngày gây khó khăn cho việc đi lại của phụ huynh và học sinh (ảnh). THIÊN THẢO