Thông tin từ bạn đọc

Tại ngã tư Bùi Hữu Nghĩa - Bạch Vân thuộc phường 5, quận 5 (TP.HCM) có nhiều hộ dân buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường gây cản trở giao thông (ảnh). Khi lực lượng thanh tra xây dựng phường đến xử lý, một số hộ cự cãi làm mất trật tự.

Ông Phan Bá Tùng, Phó Chủ tịch UBND phường 5 (quận 5), cho biết: Khu vực chợ Hòa Bình có từ trước giải phóng và tập trung nhiều người dân từ các nơi khác về đây buôn bán nhưng đều là những người khó khăn, buôn bán nhỏ. Lực lượng thanh tra xây dựng phường vẫn thường xuyên kiểm tra, xử lý nhưng do khu vực được bao quanh bởi bảy tuyến đường nên rất khó giải quyết triệt để. Do UBND quận đã chỉ đạo tháng 9 là tháng an toàn giao thông trên toàn quận nên tuần tới UBND phường sẽ họp và tập trung xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm tại khu vực này.

Cũng theo ông Tùng, có một số đối tượng tỏ ra bất hợp tác, hay la ó, chửi bới lực lượng thanh tra xây dựng. Khi nắm thông tin này, công an phường đã mời họ lên để nhắc nhở, yêu cầu viết bản cam kết nếu còn tiếp tục vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính. MINH QUÝ

Chờ quận cấp kinh phí làm đường. Bạn đọc tên Trang, số điện thoại 090688… phản ánh đường số 51, phường 14, quận Gò Vấp (TP.HCM) hay bị đọng nước mỗi khi trời mưa gây khó khăn cho việc lưu thông (ảnh).

Ông Đặng Công Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường 14 (quận Gò Vấp), cho biết: UBND phường đã gửi văn bản đề xuất lên UBND quận và được quận chấp thuận chủ trương sửa đường của phường. Quận cũng đã cử cán bộ đi khảo sát, lập kế hoạch và tới đây sẽ cấp kinh phí để phường cải tạo tuyến đường này từ nay đến năm 2014. MINH QUÝ