Thông tin từ bạn đọc

Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBND phường 12 (quận Bình Thạnh), cho biết: Chủ nhà trên xây nhà theo đúng giấy phép xây dựng do UBND quận cấp ngày 6-1-2012 và hàng rào của họ không lấn chiếm hẻm giới vì nó nằm trong ranh đất của chủ nhà. Hàng rào này trước kia rào bằng lưới B40, nay chủ nhà xây dựng lại bằng gạch và họ đã lùi vào hơn 10 cm so với hiện trạng cũ. Theo Quyết định 68/2010 của UBND TP.HCM, chủ nhà được quyền xây dựng lại tường bao do bị hư hỏng nhưng phải đăng ký việc này với UBND phường. Tuy nhiên, chủ nhà đã không đăng ký.

Ngày 15-5, UBND phường cùng tổ dân phố kiểm tra hiện trạng tường rào và có lập biên bản ghi nhận việc này. Riêng việc cổng rào che khuất tầm nhìn thì UBND phường cùng thanh tra xây dựng quận đã vận động chủ nhà có thể vạt góc hoặc bo tròn cổng rào vào khoảng 30 cm để người dân thuận tiện trong việc lưu thông. Đại diện chủ nhà hứa sẽ bàn lại trong gia đình và trả lời cho phường. NGUYỄN QUỲNH

Để chó, gà phóng uế ở hẻm. Bạn đọc tên Hiếu, số điện thoại 098303… phản ánh một số người dân hẻm 63 đường Âu Dương Lân, phường 3, quận 8 (TP.HCM) nuôi chó, gà nhưng lại để các con vật này phóng uế ra hẻm. Ngoài ra, có vài người tụ tập đá gà làm mất an ninh trật tự.

Ông Huỳnh Bá Hiếu, Phó Chủ tịch UBND phường 3 (quận 8), cho biết: UBND phường đã mời các hộ nuôi chó, gà lên phường để nhắc nhở, yêu cầu viết cam kết không để vật nuôi phóng uế ra hẻm. Sắp tới phường sẽ cho thanh tra xây dựng và công an phường thường xuyên kiểm tra, nếu các hộ vi phạm nhiều lần thì phường sẽ xử phạt hành chính.

Riêng việc đá gà nêu trên chỉ để giải trí nhưng phường cũng sẽ lưu ý, không để xảy ra việc tụ tập như thế nữa. MINH QUÝ