Thông tin từ bạn đọc

Do các cơ quan chức năng đang thực hiện dự án cầu Đồng Nai mới nên các loại xe trọng tải lớn thường xuyên chạy vào con đường nội bộ của nhân dân khu phố khiến đường mau xuống cấp và còn gây cản trở giao thông. Đường này rộng 4 m và do dân tự bỏ tiền ra tráng nhựa.

Bà Nguyễn Thị Bằng, Phó Chủ tịch UBND phường An Bình (TP Biên Hòa), xác nhận có tình trạng như trên xảy ra. Vừa qua, phường đã tổ chức họp với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn hai KP 9, 10 để vận động đóng góp tiền sửa chữa nâng cấp đường nhưng đến nay chỉ có 2/8 doanh nghiệp thực hiện. Phường đã kiến nghị UBND TP Biên Hòa chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, khảo sát để có hướng hỗ trợ về kinh phí cho địa phương vì chi phí nâng cấp tuyến đường này rất lớn. Đồng thời, phường cũng đề nghị Công an TP tăng cường lực lượng kiểm tra để hạn chế xe quá tải lưu thông trên tuyến đường này nhằm đảm bảo an toàn giao thông. T.NHÂN

Rác bốc mùi. Bạn đọc tên Việt, số điện thoại 090852… phản ánh trên đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân (TP.HCM) có nhiều đống rác bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường (ảnh).

Ông Nguyễn Hồng Xuân, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân), cho biết: Thanh tra xây dựng và cán bộ môi trường phường vẫn thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân ở khu vực trên không bỏ rác bừa bãi. Từ đầu năm đến nay, UBND phường đã bắt quả tang tám vụ và đã tiến hành lập biên bản, ra quyết định xử phạt. UBND phường cũng đã đề nghị công ty đô thị quận thu gom rác mỗi ngày hai lần để khắc phục tình trạng mất vệ sinh. MINH QUÝ