Thông tin từ bạn đọc

Sau đó CSGT yêu cầu tôi phải có bản kiểm điểm và biên bản họp tổ dân phố ở địa phương thì mới được đóng phạt lấy xe ra. Tôi đến Công an phường 3, quận Tân Bình, nơi tôi có hộ khẩu thường trú nhưng nơi đây không xác nhận viện lẽ tôi không sinh sống ở đây. Tôi đến Công an phường Sơn Kỳ, nơi tôi đang tạm trú, thì nơi đây cho rằng tôi không phải là người địa phương nên họ không thể tổ chức họp dân. Vậy tôi phải làm thế nào để có thể nộp phạt lấy xe về?” - ông Nguyễn Quốc Tuấn (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) thắc mắc.

Trung tá Nguyễn Văn Thảo, Phó Trưởng Công an phường Sơn Kỳ (quận Tân Phú), cho biết: “Do anh Tuấn không đăng ký tạm trú tại phường nên chúng tôi không thể tổ chức họp tổ dân phố. Để được linh động giải quyết, anh Tuấn cần nộp bản kiểm điểm cho chúng tôi, sau đó chúng tôi sẽ tiến hành xác minh từ chủ cho thuê nhà và những người dân xung quanh, nếu họ xác nhận anh sống trong khu vực thì chúng tôi sẽ đề nghị tổ dân phố họp”. NGUYỄN HIỀN

Trụ điện bị nghiêng. Nhiều người dân sống trên đường số 7, phường Linh Trung, quận Thủ Đức (TP.HCM) phản ánh trước nhà số 21 có một trụ điện trung thế bị bật móng bê tông nghiêng ra đường có thể gây nguy hiểm cho nhiều người.

Theo đại diện Công ty Điện lực Thủ Đức, có thể do sụt lún nên móng bê tông bị nứt khiến cho trụ điện bị nghiêng. Công ty sẽ cử người xuống khảo sát, khắc phục sự cố và sẽ làm bê tông mới cho trụ điện được chắc chắn. Đ.LÊ - K.PHỤNG

Đống đá cạnh ngã tư. Bạn đọc tên H., số điện thoại 090673… phản ánh tại ngã tư đường Ỷ Lan và đường Ngụy Như Kon Tum thuộc phường Tân Hiệp, quận Tân Phú (TP.HCM) có một đống đá do công trình tái lập mặt đường để lại (ảnh). Do khu vực này không có đèn đường nên nhiều người đã bị té ngã do va vào đống đá.

Đại diện UBND phường Tân Hiệp (quận Tân Phú) cho biết sẽ cử lực lượng xuống kiểm tra, xử lý ngay đống đá trên. VÕ HÀ