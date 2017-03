Thông tin từ bạn đọc

Bà con đành phải xài nước giếng dù khu vực này bị ảnh hưởng nặng chất độc dioxin. Gia đình nào khá hơn thì mua thêm bình lọc nước hoặc nước đóng bình để dành uống và nấu ăn.

Ông Đoàn Quốc Hoan, Chủ tịch UBND phường Tân Phong, cho biết trên địa bàn phường có hơn 4.000 hộ dân chưa có nước sạch, tập trung chủ yếu ở KP 9, 11 và một phần KP 7, 8. Phường đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị TP và tỉnh xem xét, giải quyết cho người dân. Hiện Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai đang khảo sát, thiết kế để thi công đường nước tại các khu vực trên. THÀNH NHÂN

Đang theo dõi việc bán ma túy. Một số người dân KP 6, phường 11, quận 3 (TP.HCM) phản ánh có một tổ trưởng tổ dân phố tổ chức xem bói tại nhà và bán ma túy lưu động tại hẻm 79, 113 đường Trần Văn Đang.

Đại úy Huỳnh Văn Chi, công an phụ trách khu vực trên, cho biết: Đảng ủy phường có nhận được đơn tố giác của người dân và đã chuyển cho công an phường xử lý. Tổ trưởng đó chỉ xem phong thủy chứ không phải xem bói, còn việc bán ma túy thì công an phường đang theo dõi. MINH QUÝ

l “Bàn chông” trên quốc lộ. Trên quốc lộ 1K (đoạn đi qua khu phố Tân Kỳ, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, Bình Dương) có nhiều “bàn chông” (gồm bốn cọc sắt nhô cao khoảng 5 cm) nằm trên đường. Đây là phần sót lại của các trụ đèn đường mà đơn vị thi công đã không dọn sạch sau khi thi công mở rộng đường.

Theo quan sát của chúng tôi, nằm ở giữa đường có ba “bàn chông”, mỗi bàn cách nhau 10 m. Hằng ngày có nhiều người chạy xe bị thủng vỏ, té ngã do đụng phải các “bàn chông” này. PHAN ANH