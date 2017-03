Thông tin từ bạn đọc

Đường mương thoát nước dọc theo quốc lộ 1K thuộc khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An (Bình Dương) bị hư một nắp đậy, để lại lỗ trống rộng và sâu (ảnh). Do lỗ trống này nằm sát lề quốc lộ và ngay phía trước đại lý bán lẻ xăng dầu Ngọc Huệ có xe cộ ra vào nhiều nên người dân lo ngại xảy ra tai nạn giao thông. Sự cố phát sinh khoảng một tuần nay nhưng chưa thấy đơn vị quản lý khắc phục.

Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An), cho biết: Theo thông tin mà phường nắm được thì ban điều hành khu phố cũng đã biết vụ việc trên và đã báo cho Công ty TNHH B.O.T quốc lộ 1K. Công ty này đã đổ bê tông làm lại nắp mới, chờ khô là đem đến đặt ngay. T.NHÂN