Thông tin từ bạn đọc

Lớp học của họ có 63 sinh viên tham gia thi tốt nghiệp vào tháng 1-2012, đến ngày 10-4 thì làm lễ tốt nghiệp nhận bằng. Trước đó, cuối năm 2011, nhà trường và trung tâm đã thu học phí lố một học kỳ. Cả hai hứa sẽ hoàn trả số tiền này nhưng đến nay hơn nửa năm vẫn chưa thực hiện.

Ông Trần Văn Lưu, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre, cho biết: Do Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM không thông báo rõ ràng về kế hoạch đào tạo là rút ngắn bớt một học kỳ nên trung tâm đã thu học phí đến học kỳ 9 là 2,625 triệu đồng, trong đó có 400.000 đồng lệ phí thi và 100.000 đồng tiền cấp bằng. Ngay sau đó, trung tâm đã gửi văn bản đề nghị nhà trường chi trả nhưng do trường bận tổ chức thi tuyển sinh ĐH nên đã có sự chậm trễ. Gần đây, trường đã gửi trả tiền nhưng lại chuyển nhầm số tài khoản khác. Trung tâm sẽ hối thúc trường chuyển lại đúng số tài khoản để gửi lại tiền cho các sinh viên vào tuần sau. VĂN TÂM

Trại heo trong khu dân cư gây ô nhiễm. Bạn đọc tên Mỹ, số điện thoại 091364… phản ánh: “Hằng ngày trại heo nằm giữa khu dân cư tại tổ 2, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TP.HCM) thường bốc ra mùi hôi nặng vào buổi chiều tối. Hệ thống nước ngầm của giếng bơm cũng có mùi thối không sử dụng được. Bà con sống chung quanh trại heo phải mua nước bình để uống rất tốn kém. Mặc dù chính quyền địa phương đã xử phạt và yêu cầu trại giảm đàn để dời đi nơi khác nhưng mùi hôi vẫn chưa giảm”.

Ông Trương Hùng Cường, Chủ tịch UBND xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn), cho biết: Xã và huyện đã nhiều lần kiểm tra trại heo trên và có yêu cầu chủ trại khắc phục mùi hôi, chuyển đổi công việc khác. Mới đây, xã có kiểm tra lại và ghi nhận đàn heo chỉ còn hơn 300 con (trước đây hơn 1.000 con). Riêng mùi hôi thì vẫn nằm trong giới hạn cho phép, không nhiều như trước. TH.HIẾU

Tổ trưởng bắt buộc đóng quỹ. Bạn đọc tên Linh, số điện thoại 090678… phản ánh ở khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (TP.HCM), một số tổ trưởng yêu cầu mỗi hộ dân đóng 120.000 đồng/năm tiền quỹ quốc phòng, an ninh. Ngoài ra, tổ trưởng còn thu thêm các khoản tiền quỹ khác. Nhiều người dân không đồng ý vì theo Quyết định số 25/2008 của UBND TP.HCM, tiền quỹ quốc phòng, an ninh do người dân tự nguyện đóng góp chứ không bắt buộc.

Ông Phan Văn Rắc, Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân), cho biết: Đối với những khoản tiền như quỹ quốc phòng, an ninh, quỹ đền ơn đáp nghĩa…, phường chỉ đạo các tổ trưởng vận động người dân đóng góp và sau đó đều đưa biên lai thu tiền. Việc tổ trưởng buộc các hộ dân đóng nhiều loại quỹ như thông tin đã nêu là không đúng quy định, phường sẽ họp nhắc nhở các tổ trưởng lưu ý hơn trong cách vận động người dân. NGUYỄN HIỀN

Rào chắn sơ sài. Công trình cầu vượt bằng thép tại ngã tư Thủ Đức trên xa lộ Hà Nội được khởi công xây dựng gần một tháng nay. Ngay trước cổng Công an quận 9 thuộc phường Hiệp Phú, đơn vị thi công đã đào sâu xuống lòng đất hơn 1 m nhưng chỉ rào chắn bằng những cây sắt dựng nghiêng và dây cột lỏng lẻo (ảnh).

Đáng nói là tại đây có một trạm xe buýt, hằng ngày có rất nhiều lượt người đứng đón xe. Trời tối, nếu hành khách lỡ bước xuống xe mạnh chân thì có thể ngã nhào xuống phần đất đang thi công này. MINH QUÂN