Thông tin từ bạn đọc

Suốt thời gian dài, khu vực này có nhiều đối tượng tụ tập đá gà, đánh bài ăn tiền, mua bán số đề gây mất an ninh, trật tự. Người dân đã báo tin nhưng không thấy UBND xã xử lý.

Ông Ngô Phi Trường, Chủ tịch UBND xã Tân Thành (huyện Gò Công Đông), cho biết các tệ nạn mà người dân ấp Đèn Đỏ phản ánh đều có thật nhưng nói UBND xã không kiểm tra, xử lý là chưa chính xác. Vừa qua công an xã đã xử lý nhiều vụ mua bán số đề ở ấp này. Riêng các trường hợp tụ tập đá gà, đánh bài ăn tiền, UBND xã đã chỉ đạo công an xã thường xuyên kiểm tra, theo dõi nhưng rất khó bắt quả tang bởi lẽ trước khi tổ chức cờ bạc các đối tượng đều cắt cử người gác đường, báo động khi công an tới. Hiện UBND xã vẫn tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an tăng cường tuần tra để kịp thời xử lý các tệ nạn xã hội trên địa bàn. HÙNG ANH

Đường thường xuyên ngập nước. Theo bạn đọc tên Nhuận, số điện thoại 097970…, việc này xảy ra đã hơn ba năm nay tại đường Cây Keo thuộc phường Tam Phú, quận Thủ Đức (TP.HCM). Mỗi khi có mưa, đường này ngập khá nặng, nước tràn vào nhà người dân xung quanh và người lưu thông trên đường thường bị té ngã.

Mỗi khi có mưa, con đường lênh láng nước như sông. Ảnh: VÕ HÀ

Ông Nguyễn Tấn Phát, Chủ tịch UBND phường Tam Phú (quận Thủ Đức), cho biết: Năm 2011, TP có thông tin đến phường là sẽ nâng cấp đường Cây Keo nhưng cho đến nay phường vẫn chưa nhận được kế hoạch triển khai của TP. Hiện phường đang tiến hành dặm vá những đoạn bị xuống cấp. VÕ HÀ

Cơ sở lạp xưởng gây phiền. Bạn đọc tên Q., số điện thoại 090358… phản ánh tại phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú (TP.HCM) có cơ sở sản xuất lạp xưởng mỗi khi hoạt động làm phát sinh mùi hôi.

Đại diện UBND phường Tân Thới Hòa (quận Tân Phú) cho biết: Tháng 12-2011, phường đã kết hợp với Phòng TN&MT, Trung tâm Y tế dự phòng quận xuống kiểm tra cơ sở trên. Theo ghi nhận, cơ sở vẫn đảm bảo được chất lượng thực phẩm và không gây ô nhiễm. Sắp tới, phường sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra lần nữa, nếu phát hiện có vi phạm thì sẽ xử phạt ngay. NGUYỄN HIỀN