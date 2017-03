Thông tin từ bạn đọc

- một số phụ huynh ở phường 2, TP Tân An (Long An) có con sắp vào lớp 1 thắc mắc.

Cô Nguyễn Thị Chiến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân An, cho biết kế hoạch tuyển sinh của trường chưa được Phòng Giáo dục TP Tân An duyệt. Tuy nhiên, kế hoạch năm học mới của phòng này có nêu “nếu trẻ đủ độ tuổi vào lớp 1 trên địa bàn (nằm trong đối tượng ưu tiên 1) nhiều quá so với chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2012-2013 thì nhà trường xem xét ưu tiên đối với những trẻ đã qua chương trình mẫu giáo”. Như vậy, nếu không được xét học bán trú thì những trẻ không có giấy chứng nhận có thể học lớp một buổi. TƯỜNG VÂN

Để xe chiếm hẻm. “Quán cà phê Sân Thượng (A27/7 quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) để xe chiếm hẻm khiến người dân khó đi lại (ảnh). Từ 19 giờ đến 23 giờ quán còn mở nhạc với âm thanh lớn gây ồn ào, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân” - bạn đọc có số điện thoại 090808… báo tin.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh), cho biết lãnh đạo xã đã chỉ đạo công an và cán bộ quản lý đô thị thường xuyên kiểm tra, xử lý các quán vi phạm. Có điều, hiện nay các quán rất khó khăn trong việc tìm chỗ để xe cho khách vì khuôn viên quán có diện tích nhỏ. UBND xã đang tìm giải pháp tháo gỡ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh của các quán và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. ĐÌNH VÂN

“Núi rác” lộ thiên. Đó là những hình ảnh mà nhiều người dễ bắt gặp khi đi trong khuôn viên của làng ĐH Thủ Đức thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức (địa bàn giáp ranh giữa quận Thủ Đức, TP.HCM và thị xã Dĩ An, Bình Dương).

Tuy tập trung số lượng lớn sinh viên của trường ĐH Quốc gia TP.HCM và một số trường ĐH khác nhưng nơi đây rác chất thành đống và nằm vương vãi bên vệ đường, dưới kênh rạch làm mất mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường (ảnh). KHẢ ÁI

Trạm điện thoại thẻ thành nơi chứa đồ đạc. Việc này xảy ra tại trạm có ký tự 9599 đặt trước BV Đa khoa Sài Gòn (124 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) (ảnh).

Trạm này đã không còn được sử dụng từ lâu và đang trở thành “kho” chứa đồ đạc của những người buôn bán hàng dạo. ĐÌNH DƯ