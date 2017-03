Thông tin từ bạn đọc

Khói từ các cơ sở bốc ra nghi ngút lan tỏa vào các nhà xung quanh mang theo mùi hôi nồng nặc làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Ông Phan Trung Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận (quận 12), xác nhận có tình trạng như trên. Phường đã cử lực lượng xuống kiểm tra, lập biên bản để xử lý theo thẩm quyền, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở cam kết khắc phục. Mới đây theo chỉ đạo của UBND quận, phường đang thống kê danh sách các cơ sở gây ô nhiễm ở địa bàn nhằm tìm cách xử lý dứt điểm. T.NHÂN

Đường đầy cát bụi, sình lầy. Đã 10 năm nay, đường 10B thuộc KP 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 (TP.HCM) luôn trong tình trạng ngày nắng thì cát bụi, ngày mưa thì đọng vũng, sình lầy với nhiều ổ gà, ổ voi (ảnh).

Theo lời người dân, việc ra vào liên tục của các xe chở hàng cho 20 xí nghiệp nằm cuối đường đã làm cho con đường hư hỏng nặng. ĐÌNH DƯ

Đá gà trong khu dân cư? “Nhiều thanh niên đã tụ tập ở một quán cà phê võng gần lô đất trống tại con hẻm số 3, đường số 4 thuộc tổ 1, KP 1, phường 11, quận Gò Vấp (TP.HCM) để chọn mua gà đá. Các đối tượng này còn tổ chức đá ngay tại chỗ gây mất trật tự tại địa phương” - bạn đọc tên T., số điện thoại 090772… phản ánh.

Ông Hồ Văn Vui, Trưởng Công an phường 11 (quận Gò Vấp), cho biết khu vực trên là khu dân cư đã ổn định từ lâu, chỉ có vài hộ nuôi gà để lồng lấn chiếm hẻm. Trước giờ, công an phường chưa phát hiện có trường hợp nào đá gà. Tới đây, công an phường sẽ tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý. TH.HIẾU

Ngựa dạo chơi trên đường. Sáng 12-6, tại đường song hành QL 22 đoạn đi qua phường Tân Hưng Thuận, quận 12 (TP.HCM) có một cặp ngựa mẹ - con long nhong đi trên đường gây khó khăn cho xe cộ lưu thông (ảnh).

Cặp ngựa này nằm trong bốn con ngựa được người dân thả ăn cỏ ven đường và không được chăn dắt kỹ. THÁI MINH

Nắp cống bị hở. Việc này vừa xảy ra tại ngã ba Hoàng Hoa Thám - Nguyễn Minh Hoàng thuộc phường 12, quận Tân Bình (TP.HCM) khiến người tham gia giao thông rất lo ngại.

Trong khi chờ cơ quan chức năng khắc phục, người dân xung quanh đã lấy hai bịch rác lớn đè lên để cảnh báo (ảnh). THÁI MINH