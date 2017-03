Thông tin từ bạn đọc

Trong đó, đối tượng nữ chém bà nhiều nhát nhất khiến bà ngất xỉu. Bà đã gửi đơn đến công an địa phương nhưng vụ việc chưa được xử lý.

Ông Nguyễn Hoàng Dũng, Trưởng Công an xã Hậu Mỹ Bắc, cho biết: Giữa những người nêu trên có quen biết nhau nhưng do hiểu lầm nên đã dẫn đến sự cố. Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an xã đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, công an xã đã chuyển cho cơ quan điều tra công an huyện xem xét, xử lý. TH.HIẾU

Không phải quy hoạch “treo”. Bạn đọc K., số điện thoại 083781... phản ánh nhà ông ở đường Đào Sư Tích, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè (TP.HCM) nằm trong khu quy hoạch “treo” hơn 15 năm nay khiến gia đình gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Ông Tăng Quốc Cường, Chủ tịch UBND xã Phước Kiểng (huyện Nhà Bè), cho biết: Khu vực trên được quy hoạch xây dựng nhà ở và dự án đã được triển khai đến giai đoạn 3 (tiến hành bồi thường) chứ không phải là dự án “treo”. Do chủ đầu tư đang bị khó khăn về vốn nên hiện giờ họ tạm thời ngưng triển khai. NGUYỄN QUỲNH

Thu gom rác chậm trễ. Theo phản ánh của người dân KP 10, tổ 83 (cư xá Lam Sơn), phường 17, quận Gò Vấp (TP.HCM), các đơn vị chậm thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn, có khi năm ngày mới gom một lần, gây mất vệ sinh môi trường.

Ông Ngô Văn Hải, Chủ tịch UBND phường 17 (quận Gò Vấp), cho biết: Phường có biết việc này và đã làm việc với đơn vị thu gom rác là Hợp tác xã thu gom chất thải rắn đô thị Quyết Thắng để yêu cầu chấn chỉnh. Tới đây, nếu đơn vị này còn để xảy ra tình trạng ứ đọng rác thì UBND phường sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét lại năng lực thu gom rác của họ, đồng thời đề nghị ký hợp đồng với đơn vị thu gom rác khác. THÀNH NHÂN

Hố ga bẫy người đi đường. Trên đường song hành quốc lộ 22 gần khu chung cư An Sương thuộc phường Trung Mỹ Tây, quận 12 (TP.HCM) có một hố ga bị mất nắp có thể gây nguy hiểm cho người đi đường (ảnh).

Hố ga này có chiều dài mỗi cạnh và chiều sâu hơn 1 m, nằm sát lề đường gần với Trường Mầm non Hoa Sen, nơi hằng ngày có rất nhiều cháu nhỏ qua lại. SỸ NGUYỄN