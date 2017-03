Thông tin từ bạn đọc

Bà Trần Thị Chung, Phó Chủ tịch UBND phường Trảng Dài (TP Biên Hòa), cho biết: Trước đây, UBND phường đã ra quyết định xử phạt hành chính những hộ chăn nuôi heo nói trên nhưng các hộ này vẫn tiếp tục vi phạm. Hiện nay, Phòng TN&MT TP chủ trì phối hợp với phường đi kiểm tra việc nuôi heo của các hộ để tham mưu cho UBND TP xử lý dứt điểm vi phạm. KIM PHỤNG

Sang chiết gas trái phép. Một số bạn đọc ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi (TP.HCM) phản ánh có một hộ ở địa phương sang chiết gas trái phép gây bất an cho bà con.

Đại diện UBND xã Trung An (huyện Củ Chi) cho biết: UBND xã sẽ cử ngay lực lượng xác minh sự việc nêu trên. Nếu thông tin đúng như người dân phản ánh, UBND xã sẽ xử lý nghiêm. NGUYỄN QUỲNH

Nhếch nhác tại nhà chờ xe buýt. Nhà chờ này nằm trên quốc lộ 1A đối diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức thuộc phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức (TP.HCM). Nhiều người đã thường xuyên chiếm dụng nhà chờ để làm nơi buôn bán, bến xe ôm tự phát.

Tại đây có nhiều hộ đã dựng dù, đặt quầy hàng làm che khuất tầm nhìn của hành khách đến đón chờ xe buýt. Ngoài ra, các tài xế xe ôm dừng, đậu xe trên và trước nhà chờ để bắt khách gây mất trật tự và cản trở giao thông. SỸ NGUYỄN