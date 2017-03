Thông tin từ bạn đọc

Trưa 22-5, cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long vây bắt một vụ đá gà ăn tiền trong ấp. Sau đó lực lượng đã ập vào nhà ông (cách nơi đá gà khoảng 200 m) bắt 22 con gà và lấy 22 chiếc bội nhốt gà, không lập biên bản thu giữ. Tuy nhiên, ông Kiệt cho rằng bầy gà đó do người khác thuê ông nuôi và ông không tham gia vụ đá gà. Đến 21 giờ cùng ngày, công an gọi người nhà của ông thông báo đã có tám con gà bị chết và yêu cầu ông đến lấy xác gà về nhưng lại không bồi thường cho ông.

Thượng tá Phan Ngọc Tính, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết: Sau khi xác minh đơn và nghe tường trình của những người làm nhiệm vụ phá tụ điểm đá gà nêu trên, công an tỉnh nhận thấy khiếu nại của ông Kiệt chưa chính xác. Cụ thể, người nhà ông Kiệt thừa nhận tám con gà chết do bệnh, điểm nuôi gà của ông Kiệt chuyên cung cấp gà chọi cho những người tham gia tụ điểm đá gà vừa bị triệt phá. Hiện tại công an tỉnh đã giao cho Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp nhận vụ việc và trả lời cho ông Kiệt. HÙNG ANH

Rác tràn ngập lề đường. Trên quốc lộ 1A đoạn qua phường Trung Mỹ Tây, quận 12 (TP.HCM) có một bãi rác tự phát (ảnh) của những hộ dân gần đó. Lượng rác nhiều và đủ loại gây hôi thối cho những người lưu thông qua đây. Bà con đề nghị chính quyền địa phương sớm xử lý bãi rác và những người vi phạm để trả lại vẻ mỹ quan đô thị của tuyến đường này. THÁI MINH

Đoạn cống mất nắp. Trên đường tuyến 5, đoạn qua nhà 46/9A ấp Tây Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TP.HCM) có một đoạn cống bị mất nắp (ảnh) đang há miệng chực chờ “nuốt” người sơ sẩy.

Người dân cho biết tình trạng này xảy ra nhiều tháng nay nhưng chưa được cơ quan chức năng khắc phục. SỸ NGUYỄN