Thông tin từ bạn đọc

Người dân sống tại đây cho biết tình trạng này xảy ra đã hơn một tháng nay. HỒ PHƯƠNG

Trường mua thực phẩm giá quá cao. Một số phụ huynh Trường Mầm non 3, quận Bình Thạnh (TP.HCM) phản ánh các thực phẩm (gạo, trứng, rau, củ…) do trường này mua có giá cao hơn nhiều so với ngoài thị trường. Với mức giá đó, e khó đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ.

Theo bà Bùi Thị Kim Lê, Hiệu trưởng trường, lâu nay trường hợp đồng để lấy thực phẩm từ Công ty Kinh doanh Tổng hợp Thủy sản TP. Giá của công ty hơi cao nhưng đảm bảo an toàn thực phẩm. Nhà trường sẽ làm việc lại với công ty để điều chỉnh giá. Nếu không được, trường sẽ hợp đồng với công ty khác để phụ huynh yên tâm.

Bà Trịnh Thị Hoàng, Phó Trưởng phòng Giáo dục quận Bình Thạnh, cho biết phòng đã yêu cầu Trường Mầm non 3 báo cáo về việc trên. Các trường trên địa bàn quận phải cân nhắc kỹ khi lựa chọn công ty và loại thực phẩm sao cho vừa hợp lý về giá vừa không làm ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn của trẻ. PHẠM ANH

Bán bún bò lấn hẻm. Một số bạn đọc hẻm 15-17 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3 (TP.HCM) phản ánh một người dân từ nơi khác đến lấn chiếm lòng đường ở hẻm để bán bún bò gây cản trở giao thông.

Ông Lâm Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường 6 (quận 3), cho biết người bán bún bò nói trên là người dân tại hẻm chứ không phải ở nơi khác tới. Hộ này buôn bán đã lâu và thu xếp gọn gàng, không gây cản trở giao thông nên UBND phường không thể xử lý. Do hẻm này tiếp giáp với trường học nên UBND phường đã cử lực lượng gồm công an và dân phòng thường xuyên túc trực để đảm bảo không xảy ra ùn tắc giao thông. KIM PHỤNG

Nhếch nhác trước cổng BV Nhi đồng 1. Đường Lý Thái Tổ đoạn trước BV Nhi đồng 1, phường 9, quận 10 (TP.HCM) luôn có nhiều tài xế taxi dừng đậu xe bắt khách. Ngoài ra còn có nhiều người chiếm dụng lòng lề đường để buôn bán. Đáng nói là nơi đây có gắn biển báo cấm thực hiện các hành vi trên (ảnh). Các lực lượng chức năng thỉnh thoảng cũng đến kiểm tra, xử phạt nhưng khi họ rút đi thì mọi việc đâu lại vào đó. Sỹ Nguyễn