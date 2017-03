Thông tin từ bạn đọc

Thỉnh thoảng người đi đường bắt gặp một đàn bò, đàn trâu hay đàn dê… không người chăn dắt đi loạn xạ trên đường, gây ô nhiễm môi trường (ảnh). SỸ NGUYỄN

Xe ba gác “siêu dài”. Trưa 21-5, trên đường Cộng Hòa hướng ra Trường Chinh, quận 12 (TP.HCM), nhiều người nhìn thấy một phụ nữ chạy xe ba gác máy kéo theo sau một chiếc xe ba gác đạp (ảnh). Hành vi gây cản trở giao thông này đã không bị CSGT xử lý. THÁI MINH

Thay điện kế mới. Sau khi Pháp Luật TP.HCM phản ánh về việc điện kế điện tử của hàng trăm hộ dân ở một số phường thuộc TP Tân An (Long An) “gây hao điện”, Chi nhánh Điện lực TP Tân An đã cử đoàn cán bộ đến nhà các hộ dân niêm phong điện kế điện tử cũ đem về kiểm định, đồng thời lập biên bản thay thế điện kế điện tử mới.

Cũng tại buổi kiểm tra, các kiểm tra viên đã hướng dẫn người tiêu dùng cách nhận biết chỉ số điện năng sử dụng và một số cảnh báo vể kỹ thuật đối với điện kế điện tử. TƯỜNG VÂN