Thông tin từ bạn đọc

“Đêm 13-4, nhà tôi bị kẻ trộm cắt khóa lấy một xe máy. Khi tên trộm định lấy chiếc xe thứ hai thì gia đình tôi phát hiện nên bọn chúng bỏ chạy. Tôi đã chạy ngay đến chốt dân phòng gần nhà nhờ họ hỗ trợ bắt trộm nhưng các anh từ chối và bảo tôi lên phường trình báo”.

Trung tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Trưởng Công an phường Tây Thạnh (quận Tân Phú), cho biết: Khi nhận được thông tin từ báo cung cấp, công an phường đã xác minh ở chốt dân phòng mà người dân phản ánh nhưng lực lượng dân phòng tại đây xác định không có việc đó. Nếu có việc cấp bách mà không được dân phòng hỗ trợ thì người dân nên ghi nhận thời gian, tên người trực rồi báo cụ thể để công an phường có cơ sở xử lý. NGUYỄN HIỀN

l Bị gây rối tại nhà. Ông Đặng Thanh Phương (phường 21, quận Bình Thạnh, TP.HCM) phản ánh: “Ngày 10-5, một nhóm người đến nhà tôi đòi em gái tôi trả 1,2 chỉ vàng mà em tôi mượn cách đây bảy năm. Em tôi khẳng định đã trả rồi nhưng họ không chịu và đã đập phá đồ đạc trong nhà. Sau đó, họ còn đến nhà tôi la mắng, chửi bới liên tục trong nhiều ngày. Tôi có đến trình báo vụ việc nhưng công an phường chỉ mời họ lên nói vài câu rồi cho về”.

Trung tá Lê Đình Đạt, Trưởng Công an phường 21 (quận Bình Thạnh), cho biết: Vụ việc của ông Phương đang được công an phường tiếp nhận xử lý. Khi đến phường làm việc, hai bên cự cãi và không ai chịu ai. Nhiệm vụ của công an phường chỉ xử lý vấn đề an ninh trật tự, còn việc vay mượn của hai bên sẽ do tư pháp phường xử lý. VÕ HÀ

Dây cáp võng xuống đường. Việc này xảy ra đã hơn 10 ngày tại giao lộ Nguyễn Văn Cừ - Phạm Viết Chánh thuộc phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 (TP.HCM). Hiện tại người dân tạm dùng một sợi dây mỏng để buộc dây cáp vào một cột biển quảng cáo (ảnh). HỒ PHƯƠNG