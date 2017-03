Thông tin từ bạn đọc

Lúc 14 giờ ngày 18-4, Công an xã Trung An đã đến quán cà phê của bà thu giữ tám cái bàn, 17 chiếc ghế, một cái võng và nhiều vật dụng khác nhưng không nêu lý do. Khi bà phản ứng, năm công an ập vào vật ngã bà, còng tay, chân và đưa bà lên xe chở về công an xã giữ đến 16 giờ 30 cùng ngày mới thả ra. Trong lúc giằng co, bà Cúc bị mất một điện thoại di động và 1 triệu đồng tiền mặt.

Ngày 14-5, Trung tá Phạm Dương Phúc, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Mỹ Tho, cho biết: Quán cà phê của bà Cúc nằm trong khu vực trọng điểm về tệ nạn xã hội. Thời điểm trên, Công an xã Trung An triển khai kiểm tra hành chính nhưng bà Cúc không cho kiểm tra và có phản ứng quá đáng. Do vậy, công an xã phải đưa bà về trụ sở làm việc. Sau đó, công an xã có đề nghị Công an TP Mỹ Tho xử lý bà về hành vi chống người thi hành công vụ. Nay từ đơn khiếu nại của bà Cúc, Công an TP Mỹ Tho đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc. Nếu bà Cúc có hành vi chống người thi hành công vụ, Công an TP sẽ xử lý theo quy định. Trường hợp Công an xã Trung An có sai phạm thì Công an TP sẽ kỷ luật những cá nhân liên quan. HÙNG ANH

“Dựng lều” bên hộp điện. Tại 9/1B Nguyễn Ảnh Thủ, ấp Hưng Lân, Bà Điểm, Hóc Môn (TP.HCM) có một người đàn ông treo bạt, căng dù, lấy hộp điện và cột điện làm hai cột chống lều làm nơi sửa, may giày dép (ảnh). Do khoảng cách giữa chỗ ông ngồi và hộp điện chỉ là vài centimet nên nhiều người e ngại xảy ra tai họa nếu có việc phóng điện, nhất là khi đang vào mùa mưa. THỊ THỦY

Hố ga giữa đường. Trên đường Cách Mạng Tháng Tám thuộc phường 15, quận 10 (TP.HCM) có một hố ga rất lớn nằm giữa đường đi. Dù đã có một tấm sắt lớn che nhưng một phần miệng hố vẫn thò ra cản trở giao thông. Người dân xung quanh đã tự làm rào chắn, bỏ cả chiếc ghế salon ra để đậy miệng hố (ảnh). Tuy nhiên, theo bà con thì tấm sắt trên rất trơn nên có nhiều người đã bị ngã xe khi chạy qua đây. THÁI MINH

Biển giao thông “núp lùm”. Gần trạm xe buýt trên quốc lộ 1A, đoạn qua ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TP.HCM) cách cầu vượt An Sương khoảng 200 m (hướng lưu thông về An Lạc), có một cột biển chỉ dẫn giao thông “mọc” trong lùm cây, khuất sau biển chỉ dẫn trạm chờ xe buýt (ảnh).

Từ lý do này mà nhiều người không biết phía trước là đoạn đường giao nhau với đường ưu tiên (nội dung của biển báo) nên có thể gặp nguy hiểm. HỒ PHƯƠNG