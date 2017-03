Thông tin từ bạn đọc

Cây me đó của nhà 30/3 ấp Mỹ Huề đã có từ lâu. Trong quá trình làm đường nhựa và cống thoát nước, đơn vị thi công đã chặt bớt rễ nên cây thường nghiêng qua nghiêng lại.

Ngoài ra, nhà 30/3 còn nuôi bốn con bò và ba con trâu làm cả xóm ăn uống không ngon. Bà Dương Thị Yến (21/5 ấp Mỹ Huề) than: “Do ở đối diện nên gia đình tôi “hứng” trọn mùi phân trâu, bò đã nhiều năm. Trâu, bò còn phóng uế bừa bãi trên đường đi khiến môi trường bị ảnh hưởng”.

Trao đổi với PV, chủ nhà 30/3 khẳng định cây me không thể ngã nên không phải đốn bỏ. Ông chỉ có thể chặt bớt những nhánh me qua nhà ông Ấn. Trong việc nuôi trâu, bò, do chính quyền địa phương không cho ông xây nhà trọ kiếm thêm thu nhập nên ông không thể ngừng nuôi. Ông nói: “Tôi có xây hố chứa chất thải trâu, bò. Khi dẫn trâu, bò ra đường, mỗi khi chúng phóng uế là có người dọn sạch ngay”.

Ông Tô Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Chánh (Hóc Môn), cho biết trong tuần này xã sẽ làm việc với ông Ấn và chủ nhà 30/3. Nếu cây me có khả năng ngã đổ thì UBND xã sẽ vận động chặt bỏ. Về việc nuôi trâu, bò, Phòng TN&MT huyện đã xuống kiểm tra nhưng không thể xử phạt do người chủ nuôi theo dạng gia đình, số lượng ít. Xã từng vận động người này ngưng nuôi trâu, bò nhưng không xong và nay sẽ tiếp tục vận động. Nếu ông không chấp hành thì xã đưa ra tổ dân phố phê bình, đồng thời xã áp dụng biện pháp kiên quyết hơn. Riêng về việc xây nhà trọ, do ông chưa làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nên chính quyền không cho xây. TRẦN NGỌC

Hộp điện mất nắp. Trên đường Lý Thường Kiệt đoạn qua phường 15, quận 11 (TP.HCM) có một hộp điện bị mất nắp đậy phần dưới lòi cả dây điện ra ngoài, có thể gây nguy hiểm cho người qua lại (ảnh).

Một chủ cửa hàng cho biết: “Ở nửa trên của hộp điện, nắp bị bung ra, có lần gió to nắp bật ngược suýt va vào mặt người đi đường. Thấy vậy, tôi lấy đoạn dây buộc lại nhưng mấy ngày sau nó lại bung ra. Hỏng hóc xảy ra đã mấy tháng nay nhưng cơ quan điện lực chưa khắc phục”. THỊ THỦY

Điện kế điện tử làm tốn nhiều điện? Theo nhiều hộ dân ở các phường 2, 3, 6… TP Tân An (Long An), từ khi công ty điện lực tỉnh thay thế điện kế cơ bằng điện kế điện tử thì lượng điện tiêu thụ của các hộ tăng gấp 2-3 lần.

Ông Dương Văn Thành, Trưởng phòng Quản lý năng lượng thuộc Sở Công Thương tỉnh Long An, cho biết các điện kế điện tử nêu trên do một công ty cổ phần thiết bị điện cung cấp. Thiết bị này đã được Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng kiểm tra và chấp nhận đạt yêu cầu.

Ông Đặng Nguyên Phương, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Điện lực Long An, thông tin: Trước khi thay thế điện kế điện tử, công ty có thông báo đến người dân và nếu hộ nào không đồng ý thì công ty không thay. Về việc tăng lượng điện tiêu thụ, có thể trong quá trình thí điểm, dữ liệu tải về máy chủ không đầy đủ và công ty sẽ kiểm tra lại việc này. Khi có vấn đề về điện kế, người dân có thể gọi điện thoại báo công ty chứ không cần làm đơn. TƯỜNG VÂN