Thông tin từ bạn đọc

Ông Trương Văn Tánh, Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn), cho biết xã đã nhận được thông tin trên và đã báo cho Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 khắc phục. VÕ HÀ

Người dân cũng phát hiện trên đường Quán Tre thuộc phường Trung Mỹ Tây, quận 12 (TP.HCM) có một hố ga mất nắp hơn hai tháng nay. Mọi người đã lấy ván gỗ để che chắn tạm. SỸ NGUYỄN

Chở “thiết bảng” trên đường. Chiều 8-5, trên đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7 (TP.HCM), nhiều người đi đường không khỏi giật mình khi nhìn thấy một thanh niên chạy xe máy vác ống nhôm dài khoảng 10 m lưu thông trên đường. THIÊN THẢO

Dán quảng cáo ngay biển chỉ dẫn giao thông. Nhiều người dân đi qua khách sạn Bình An (25/27A Bình Đường 4, phường An Bình, Dĩ An, Bình Dương) rất bức xúc khi thấy một biển báo giao thông đã bị vài người kém ý thức dán đầy mẩu quảng cáo về rút hầm cầu trông thật phản cảm. THỊ THỦY