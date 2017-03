Thông tin từ bạn đọc

Khi triển khai dự án, UBND phường chỉ tiếp xúc với người dân bị mất đất ba lần và không nói gì về giá bồi thường. Ngày 23-4 vừa qua, UBND phường, các đơn vị có liên quan và đội thi công đã xuống tiến hành giải tỏa khu vực nhưng do không được bồi thường nên người dân đã phản đối quyết liệt.

Bà Hà Thị Vân, Phó Chủ tịch UBND phường 27 (quận Bình Thạnh), cho biết: Trong quá trình thực hiện dự án trên, chính quyền địa phương đã nhiều lần họp dân và thông báo về việc giải tỏa, bồi thường. Tuy nhiên, do Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn chưa duyệt bảng giá của quận trình lên nên địa phương chưa thể bồi thường cho dân. Sáng 23-4, phường kết hợp với một số ban ngành tổ chức giải tỏa, lập rào chắn nhưng đơn vị chỉ làm ở phần lòng đường chứ chưa đụng đến diện tích đất của bà con. Thời gian tới, sau khi chính quyền bồi thường xong thì đơn vị chức năng mới thi công trên phần đất của người dân. NGUYỄN HIỀN

Cột điện “mọc” giữa đường. Trên đường An Phú Đông 10 thuộc KP4, phường An Phú Đông, quận 12

(TP.HCM) có hàng trụ điện cao thế đứng giữa lòng đường, chực chờ gây họa cho người tham gia giao thông. Một người dân cho biết tình trạng này phát sinh sau khi đường An Phú Đông được nâng cấp, mở rộng nhưng chính quyền địa phương chậm tổ chức di dời. ĐẶNG VỊNH