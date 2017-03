Thông tin từ bạn đọc

Chợ Bình Hòa được hình thành từ năm 2001 và ngày càng phát triển. Năm 2003, các tiểu thương đã xây dựng ki-ốt để việc buôn bán được thuận tiện, sạch sẽ hơn. Thế nhưng đến ngày 10-11-2011, UBND phường đã ra thông báo yêu cầu tất cả tiểu thương phải dời đến địa điểm khác khiến bà con rất lo lắng.

Ông Lê Văn Công, Phó Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An), cho biết: Chợ tự phát Bình Hòa nguyên là con hẻm và người dân đã tự tụ tập buôn bán. Trước đây do chưa có chỗ di dời nên phường buộc phải cho người dân kinh doanh tạm. Phường đã xây thêm bậc thềm bê tông để ngăn chặn người dân bán tràn ra đường và chỉ thu phí trong hai năm. Nay do phường nhận được rất nhiều lời kêu ca của người dân và một số thầy cô, học sinh xung quanh chợ trên về tiếng ồn, mùi hôi nên phường đã vận động một hộ dân xây chợ mới để di dời chợ. NGUYỄN HIỀN

Thu tiền bằng phiếu thu trắng. Nhiều tiểu thương ở chợ thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) phản ánh: UBND thị trấn có thu tiền thuê mặt bằng buôn bán tại chợ với mức thu 440.000 đồng/hộ. Có 89 hộ đã nộp tiền với số tiền là 39.160.000 đồng. Tuy nhiên, khi thu tiền UBND thị trấn lại đưa cho bà con phiếu thu tiền có nhiều cái không như không có số, không ghi tên người nộp tiền, không ghi lý do nộp, không có chữ ký của người nộp, chỉ có mỗi chữ ký của người thu tiền là kế toán UBND thị trấn. Riêng ngày thu thì có ghi nhưng rất khó đọc.

Ông Huỳnh Thiên Tư, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Tú, cho biết huyện không nắm được việc này. Từ thông tin trên, huyện sẽ cử người kiểm tra, chấn chỉnh. BÁ NHA

Bẫy giữa đường. Tại đường Trần Đại Nghĩa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) nối liền với đường Điện Ngọc-Hội An thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam, mặc dù ngày đêm có rất nhiều xe cộ qua lại nhưng dưới lòng đường lại có nhiều cái bẫy nằm rải rác phát sinh từ các nắp hố ga thấp hơn mặt đường (đoạn đi qua tổ 25, phường Hòa Hải) (ảnh).

Đã có nhiều tai nạn xảy ra tại đây, bản thân người viết tin này cũng đã bị té ngã nhưng vì chạy chậm, xử lý kịp nên chỉ bị xây xát nhẹ và suýt bị xe sau đụng phải. THANH THIÊN