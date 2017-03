Thông tin từ bạn đọc

Tại đường Xuân Thủy, khu phố 4, phường Thảo Điền, quận 2 (TP.HCM), trong một tuần nay vào khoảng 13 giờ hằng ngày, Công ty Điện lực Thủ Thiêm cúp điện nhưng không thông báo cho người dân biết trước. Việc này gây khó khăn cho hoạt động sản xuất cũng như sinh hoạt của nhiều hộ dân.

Ông Võ Hồng Minh Danh, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thủ Thiêm, cho biết: Gần đây thời tiết nắng nóng, đặc biệt là khoảng thời gian trưa người dân sử dụng các thiết bị điện nhiều dẫn tới nguồn điện cung cấp của trạm biến thế cư xá Thanh Bình 1 tăng đột ngột, gây bật CB tổng tại trạm làm cúp điện tại khu vực này. Hiện công ty đã thay CB mới. Do sự cố đột ngột nên công ty không thể thông báo trước cho dân. Sắp tới công ty sẽ gửi thư xin lỗi đến những hộ bị ảnh hưởng của việc cúp điện này. MINH QUÝ

Con gái bị đánh bất tỉnh. Bà Hoàng Thị Lan Anh phản ánh: Ngày 20-3, con gái của bà (19 tuổi) bị một nhóm thanh niên xông vào nhà tại phường 2, quận 5 đánh đến bất tỉnh. Do trước đó gia đình có mâu thuẫn với một người nên bà nghi ngờ chính người này đã thuê nhóm thanh niên hành hung con gái bà để dằn mặt.

Trung tá Nguyễn Trọng Lưỡng, Trưởng Công an phường 2 (quận 5), cho biết: Vụ việc có liên quan đến việc mua bán thuốc Tây dẫn đến mâu thuẫn rồi đánh nhau. Khi nhận được thông tin, công an phường đã lập ngay hồ sơ ban đầu rồi chuyển lên cơ quan điều tra công an quận để làm rõ theo thẩm quyền.

Đại diện Công an quận 5 cho biết thêm: Đội CSĐT tội phạm về TTXH quận đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc và đang tiếp tục điều tra để có cơ sở xử lý. THÀNH NHÂN

Thải khói gây ô nhiễm. Bạn đọc tên Cường, số điện thoại 093601… phản ánh: Hằng ngày, từ 17 giờ tới đêm, cơ sở sản xuất tại số 30 Đội Cung, phường 11, quận 11 (TP.HCM) thải khói nghi ngút ra bên ngoài làm ảnh hưởng đến người xung quanh. Nhiều hộ phải đóng kín các cửa để không cho khói bay vào nhà.

Bà Võ Thị Ý, chủ cơ sở này, cho biết: “Chúng tôi có sử dụng lò đốt than củi nhưng lò này không có bộ lọc khói nên thải trực tiếp khói ra môi trường bên ngoài. Do lượng củi đốt cũng ít nên chúng tôi không biết đã làm phiền mọi người. Sắp tới chúng tôi sẽ tìm cách khắc phục”.

Theo đại diện UBND phường 11 (quận 11), trước tết khi nhận được phản ánh của người dân UBND phường đã kết hợp với Phòng TN&MT quận xuống kiểm tra, buộc chủ cơ sở trên đưa ống khói lên cao và người này đã thực hiện. Từ đó đến nay phường chưa nhận được phản ánh nào nữa. Từ thông tin do báo cung cấp, phường sẽ kiến nghị Phòng TN&MT xuống đo mức độ ô nhiễm của cơ sở và nếu kết quả vượt mức quy định thì chính quyền sẽ xử phạt. TRẦN MINH