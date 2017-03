Thông tin từ bạn đọc

Ông Nguyễn Văn Tiềm, Trưởng Công an phường Tân Quý (quận Tân Phú), xác nhận có tình trạng trên. Khi lực lượng công an phường đến nơi kiểm tra thì thấy có bốn người đang chơi đánh bạc uống nước. Công an phường đã giải tán, đồng thời nhắc nhở họ không được tụ tập đánh bạc nữa. ÁNH TUYẾT

Đường đầy rác. “Tại đường M1, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (TP.HCM) có nhiều rác thải bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị” - bạn đọc tên Hoa, số điện thoại 012672… phản ánh.

Theo ông Phan Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân), UBND phường sẽ cử lực lượng đi thu gom, dọn dẹp rác tại khu vực trên trong thời gian sớm nhất để đảm bảo vệ sinh môi trường. KHÁNH TOÀN