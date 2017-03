Thông tin từ bạn đọc

Chủ nhà trọ bắt đóng quỹ an ninh quốc phòng? Theo một bạn đọc có số điện thoại 012673…, một chủ nhà trọ ở khu phố 2, phường Bình An, quận 2 (TP.HCM) đã bắt buộc người thuê phòng đóng cho mình tiền quỹ An ninh quốc phòng 40.000 đồng/tháng.

Ông Nguyễn Văn Kiệm, Trưởng ban Điều hành khu phố 2, phường Bình An (quận 2), cho biết: Khu phố chỉ vận động người dân đóng quỹ an ninh quốc phòng chứ không bắt buộc. Ban điều hành khu phố đã kiểm tra nhà trọ trên nhưng không phát hiện có sự việc như bạn đọc phản ánh. NGUYỄN HIỀN Tái chế nhựa làm khổ dân. Bạn đọc tên K. có số điện thoại 090246… phản ánh tại hẻm 116 đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân có cơ sở tái chế nhựa gây ô nhiễm môi trường. Mỗi khi cơ sở hoạt động thì khói và mùi hôi bốc lên rất khó chịu, nhiều người sống xung quanh đã phải thuê nhà ở nơi khác để “lánh nạn”. Ông Trần Duy Thông, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Tạo (quận Bình Tân), cho biết: Trên địa bàn phường có nhiều cơ sở, xưởng sản xuất gây ô nhiễm nhưng phường đều đã xử lý dứt điểm. Ở cơ sở trên, phường chưa nhận được thông tin về vi phạm. Phường sẽ kết hợp với quận kiểm tra cơ sở, nếu phát hiện có sai phạm thì sẽ xử lý ngay. VÕ HÀ