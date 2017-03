Thông tin từ bạn đọc

Sau đó, một em bị cảnh cáo (hạnh kiểm sẽ bị xếp loại yếu), một em bị khiển trách. Nếu hai em đều có lỗi gần như nhau, cách xử lý như thế của nhà trường có đúng hay không?

Ông Võ Phước Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Lưu Tấn Phát, cho biết: Sau khi sự việc trên xảy ra, ban giám hiệu đã mời hai học sinh đánh nhau (một em học lớp 11, một em học lớp 10) cùng phụ huynh đến làm việc. Em học lớp 11 nói do trước đó có mâu thuẫn nên đã chờ em học lớp 10 ở ngoài cổng trường để đánh. Trong khi đó, em học lớp 10 không thừa nhận có quen biết và có mâu thuẫn. Ngày 2-11, sau khi xem xét các tình tiết liên quan, Hội đồng Kỷ luật nhà trường đã quyết định cảnh cáo em học lớp 11 theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT. Do bị đánh nên em học lớp 10 chỉ bị khiển trách. Phụ huynh của hai em này cũng đã ký tên vào biên bản đồng ý. Riêng việc quay cảnh đánh nhau rồi tung lên mạng, đến nay nhà trường chưa phát hiện và cơ quan công an cũng chưa xác định có việc này hay không. HÙNG ANH

Đứng giữa đường phát tờ rơi. “Tại ngã tư Gò Mây thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (TP.HCM), vào khoảng 16 giờ có hai thanh niên hay ra đứng giữa đường để phát tờ rơi quảng cáo của các trung tâm điện máy. Khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu xanh thì hai người này vẫn chạy theo xe để đưa tờ rơi cho từng người gây nguy hiểm cho nhiều người đi đường. Nhiều người khi xem xong nội dung đã vứt tờ rơi xuống đất gây mất mỹ quan đô thị” - bạn đọc tên Minh, số điện thoại 012673… báo tin.

Ông Phan Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân), cho biết phường đã phối hợp với lực lượng công an, bảo vệ dân phố thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các đối tượng trên. Cái khó của phường là khi lực lượng đến thì những người phát tờ rơi đều bỏ chạy. Thời gian tới phường sẽ thường xuyên đi kiểm tra để kịp thời xử lý theo quy định. ÁNH TUYẾT