Thông tin từ bạn đọc

Do nối các xã ven biển của huyện Điện Bàn và TP Đà Nẵng với TP Hội An là tuyến giao thông huyết mạch đưa du khách về tham quan phố cổ Hội An nên cầu luôn có lượng lớn người và phương tiện giao thông đi qua. Hằng ngày, cầu còn có nhiều lượt xe tải chở vật liệu xây dựng như đất, đá, cát, sạn… để phục vụ các công trình xây dựng ven biển.

Trải qua thời gian, cầu có dấu hiệu xuống cấp nên ngành giao thông đã cắm biển báo, cấm xe tải trọng trên tám tấn qua cầu. Tuy nhiên, các biển cảnh báo đặt ở hai đầu cầu đã bị nhòe, rớt chữ đọc không ra (ảnh). Nhiều xe có tải trọng vượt mức quy định trên vẫn tiếp tục nối đuôi nhau qua cầu dễ dẫn đến khả năng sập cầu. THANH THIÊN

Bãi rác ngày càng to dần trên quốc lộ 1A. Bạn đọc tên Nam, số điện thoại 016443… phản ánh ở đoạn đường gần tấm biển “Tổng công ty cấp nước Sài Gòn; hành lang an toàn tuyến ống nước thô D2400mm” thuộc khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức (TP.HCM) có một bãi rác tồn tại đã nhiều tháng nay. Người dân đã bỏ rác vào các bao rồi đem đến đây vứt khiến bãi rác ngày càng to dần và lâu ngày bốc mùi hôi.

Ông Cao Sơn Yên, Chủ tịch UBND phường Linh Xuân (quận Thủ Đức), cho biết từ thông tin do báo cung cấp, phường sẽ cử ngay lực lượng xuống kiểm tra xem đống rác trên có thuộc địa bàn phường hay không để có hướng xử lý phù hợp. LÊ THÀNH