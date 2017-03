Thông tin từ bạn đọc

“Tháng 3-2012, tôi có nộp đơn khởi kiện đến TAND TP.HCM để đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Sau khi đóng tạm ứng án phí xong, tôi đã rút đơn kiện để hai bên tự thỏa thuận. Tháng 5-2012, tôi nhận được quyết định đình chỉ giải quyết vụ án của tòa. Tôi đã đến Cục Thi hành án dân sự TP để nhận lại tiền tạm ứng án phí nhưng nơi đây cho biết tòa chưa chuyển hồ sơ xuống. Tôi liên hệ với TAND TP nhưng người này đẩy qua người kia và đến nay gần một năm mà tòa vẫn chưa chuyển hồ sơ đến Cục Thi hành án dân sự TP”.

Ông Nguyễn Tấn Luận, Chánh tòa Dân sự TAND TP.HCM, cho biết: “Do thư ký tòa nhiều việc nên họ chậm chuyển quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đến cơ quan thi hành án. Tôi sẽ chỉ đạo họ chuyển ngay để ông Huy sớm nhận lại tiền tạm ứng án phí”. VÕ HÀ

Đá gà gây mất trật tự. Bạn đọc phản ánh tại hẻm 63 và 67 đường số 9, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức (TP.HCM), từ trước tết Nguyên đán đến nay có một số hộ nuôi rất nhiều gà ngay trước nhà. Hằng ngày có nhiều người tụ tập tại đây để đá gà gây mất an ninh trật tự.

Trung tá Đặng Minh Thanh, Trưởng Công an phường Trường Thọ (quận Thủ Đức), cho biết: Khu vực trên có dãy nhà trọ dành cho công nhân và sinh viên. Mỗi khi về quê, họ được gia đình cho một, hai con gà và đến thứ Bảy, Chủ nhật thì họ thả ra đá cho vui chứ không có cá độ ăn tiền. Trước đây, khi kiểm tra công an phường đã thu giữ mấy con và chuyển cho đội kiểm tra liên ngành của phường xử lý. Sắp tới, công an phường sẽ tiếp tục kiểm tra, nhắc nhở những người đó không nên nuôi và đá gà nữa. MINH QUÝ

Cống hư, nước tràn lên đường. Bạn đọc tên Thuận, số điện thoại 090834… phản ánh tại đầu đường số 2 thuộc phường Bình An, quận 2 (TP.HCM) do nắp cống bị hư nên nước tràn lên đường gây ô nhiễm môi trường (ảnh).

Bà Phạm Thị Thanh Lý, Phó Chủ tịch UBND phường Bình An (quận 2), cho biết: Trước đây, khi nắp cống tại khu vực này hư thì phường đã báo Công ty Cấp thoát nước quận 2 xuống kiểm tra, khắc phục. Nay nếu nắp cống vẫn còn hư thì UBND phường sẽ đề nghị UBND quận yêu cầu công ty trên xuống xử lý. MINH QUÝ

Ngại cháy nổ ở cơ sở sản xuất đậu hũ. Bạn đọc tên Hiền, số điện thoại 016629… phản ánh có một cơ sở ở đường Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình (TP.HCM) sử dụng than đá để sản xuất đậu hũ khiến bà con lo ngại cháy nổ. Cơ sở này còn để phát sinh mùi hôi làm ảnh hưởng đến những người dân xung quanh.

Đại diện UBND phường 14 (quận Tân Bình) cho biết: Lúc phường đến kiểm tra thì cơ sở có giấy phép kinh doanh do UBND quận cấp. Ngoài ra, chủ cơ sở có trang bị các bình chữa cháy theo đúng quy định. Tuy nhiên, chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. UBND phường đã lập biên bản và kiến nghị UBND quận ra quyết định xử phạt cơ sở về nội dung này. TRẦN MINH