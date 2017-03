Thông tin từ bạn đọc

Ông Tô Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân), cho biết: UBND phường đã vận động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn ủng hộ tiền để sửa chữa, dặm vá tuyến đường nhưng vẫn chưa khắc phục được tình trạng trên. Mới đây, phường có gửi báo cáo lên quận xin cấp kinh phí và khi nào được duyệt thì phường sẽ tổ chức thi công. NGUYỄN HIỀN

Quán cà phê tổ chức cá độ đá banh. Nhiều người dân sống tại phường Hiệp Thành, quận 12 (TP.HCM) phản ánh trên địa bàn phường có hai quán cà phê thường xuyên tổ chức cá độ đá banh gây mất an ninh trật tự và làm ảnh hưởng đến nhiều người dân sống xung quanh.

Bà Đỗ Hữu Thảo Thư, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành (quận 12), cho biết phường đã cử lực lượng đi kiểm tra hai quán cà phê trên. Trước đây một quán có tổ chức cá độ đá banh và đã bị Công an quận 12 xử lý. Nay chủ quán đã sang cho người khác và không hề có việc cá độ. Quán còn lại do chủ quán thuê của một người dân địa phương, UBND phường đã mời chủ nhà lên nhắc nhở và cho ký cam kết không được để cho chủ quán tổ chức cá độ đá banh. Chủ nhà hứa sẽ không để việc trên xảy ra, nếu chủ quán vi phạm thì lấy lại mặt bằng cho thuê. Đối với chủ quán, công an phường cũng đã mời lên làm việc. Sắp tới, UBND sẽ phối hợp với công an phường kiểm tra đột xuất quán này, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo đúng quy định. KHÁNH TOÀN