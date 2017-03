Thông tin từ bạn đọc

Hằng ngày, một số người dân nơi đây cùng với nhiều đối tượng từ nơi khác đến tụ tập bên hông trường học để đánh bài, mua bán ma túy. Tình trạng này diễn ra từ sáng sớm và kéo dài cho đến khuya. Họ vừa chơi vừa dùng những lời lẽ thô tục cự cãi nhau làm ảnh hưởng đến việc học của các em học sinh.

Thượng tá Nguyễn Văn Thuyền, Trưởng Công an huyện Hóc Môn, cho biết: Huyện cũng đã nhận được thông tin trên từ người dân và đã chỉ đạo đội nghiệp vụ huyện phối hợp với công an xã tiến hành bắt, xử lý. Hiện nay tình hình có giảm chứ chưa chấm dứt hẳn do đa số đối tượng vi phạm là thành phần vãng lai từ nơi khác đến. Huyện vẫn đang tiếp tục triển khai lực lượng mai phục để cố gắng bắt, xử lý dứt điểm tụ điểm trên. LÊ THÀNH

Quán cà phê chiếm hết lối đi chung? “Tại vỉa hè đường Quang Trung (đoạn giao với đường Nguyễn Kiệm, giáp với ngã sáu Gò Vấp) thuộc phường 3, quận Gò Vấp (TP.HCM) có nhiều người bán cà phê vào chiều tối đã bày bàn ghế chiếm hết lối đi chung gây nguy hiểm cho người đi đường” - bạn đọc tên Nghiệp báo tin.

Ông Ngô Hệ Chính, Chủ tịch UBND phường 3 (quận Gò Vấp), cho biết: Phường đã nhiều lần cử lực lượng đi kiểm tra và đã xử lý triệt để việc lấn chiếm lề đường để buôn bán tại địa chỉ trên. Hiện nay không còn xảy ra tình trạng như người dân phản ánh. ÁNH TUYẾT