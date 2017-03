Thông tin từ bạn đọc là đề tài nóng

Nhiều đơn khiếu nại đã được xử lý Trong một vụ hủy hoại tài sản, sau khi nhận được phiếu chuyển đơn của báo, Công an xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã mời các bên liên quan đến làm việc. Ngoài việc hướng dẫn các bên kiện ra tòa để đòi bồi thường thiệt hại, công an xã cũng chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra công an huyện để nơi đây tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Hay như vụ “bị công an khóa tay, xô đẩy” ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ (Bà Rịa-Vũng Tàu), từ phiếu chuyển đơn của báo, công an thị trấn đã mời người làm chứng lên làm rõ việc giả mạo chữ ký trong đơn khiếu nại, đồng thời có cách xử lý phù hợp căn cứ vào cái sai của từng bên.