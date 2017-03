Thông tin từ thư bạn đọc

Một công ty TNHH đông dược trên đường Triệu Quang Phục, phường 10, quận 5 (TP.HCM) dù không có giấy phép nhưng vẫn trưng biển hiệu bán thuốc cả năm nay.

Bà Trần Thị Thu Hương, Chủ tịch UBND phường 10 (quận 5), cho biết sau khi nghe người dân phản ảnh về việc này, UBND phường đã yêu cầu công ty trên cung cấp hồ sơ liên quan đến hoạt động kinh doanh thuốc. Mới đây, công ty chỉ xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dược liệu, thuốc đông y… do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp năm 2012. Còn giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh thuốc do Sở Y tế cấp thì công ty chưa xuất trình được. UBND phường đã yêu cầu công ty nộp bổ sung giấy này thì mới được tiếp tục mua bán thuốc do đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên cần phải có đủ hai loại giấy phép nêu trên. Nếu không bổ sung giấy này thì công ty buộc phải đóng cửa ngưng kinh doanh cho tới khi có đủ giấy tờ hoạt động theo quy định của pháp luật. MINH QUỲNH

Tổ trưởng buộc dân đóng quỹ. Một số người dân ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TP.HCM) phản ánh: Theo quy định của UBND TP.HCM, tiền quỹ quốc phòng an ninh là do địa phương vận động từng hộ dân đóng nhưng tổ trưởng tổ 2, ấp Tiền Lân 1 lại bắt buộc người dân đóng 120.000 đồng/năm/hộ. Ngoài ra, văn bản chỉ đạo của UBND xã về việc thu quỹ này không có con dấu của UBND xã và khi nộp tiền người dân cũng không nhận được biên lai.

Ông Trương Hùng Cường, Chủ tịch UBND xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn), cho biết: Theo Quyết định 33/2012 của UBND TP.HCM, quỹ quốc phòng an ninh được thực hiện theo phương thức vận động sự đóng góp tự nguyện với mức thu tại huyện không quá 7.000 đồng/tháng/hộ. Do vậy, việc tổ trưởng thu 120.000 đồng/năm/hộ là không đúng và xã sẽ yêu cầu các tổ trưởng khắc phục. Về việc văn bản của xã không có đóng dấu, do chủ tịch xã vừa ký xong, chưa kịp đóng dấu thì tổ trưởng đã mang xuống phổ biến đến người dân. Hiện tại văn bản chỉ đạo của UBND xã đã được đóng dấu đầy đủ. Riêng về biên lai thu tiền, sau khi các tổ trưởng nộp tiền thì xã mới cấp biên lai thu tiền để các tổ trưởng giao lại cho người dân. VÕ HÀ

Ve chó xuất hiện nhiều. Nhiều người dân sống gần Cầu Tân Thuận 1 thuộc phường Tân Thuận Tây, quận 7 (TP.HCM) phản ánh gần đây dưới chân cầu có nhiều ve chó. Trong khu vực có một hộ dân nuôi chó nên ve chó có thể phát sinh từ nhà này rồi bò ra đống xà bần do ai đó đổ dưới chân cầu. Buổi chiều, khi trời nắng nóng thì ve bò vào nhà cắn người.

“Tôi phải thường xuyên canh giết mấy con ve để chúng không cắn mấy đứa cháu. Nhà tôi đã rắc lông não, dầu hỏa để ngăn ve vào nhà nhưng chẳng ăn thua gì” - một người dân nói.

Bà Lê Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thuận Tây (quận 7), cho biết: “Phản ánh nêu trên là đúng sự thật. Sáng 1-4, UBND phường đã kết hợp với trạm y tế và Hội Chữ thập đỏ phường đi xác minh, lập biên bản về vụ việc. Phường sẽ cử cán bộ môi trường dọn dẹp đống xà bần để trạm y tế phun thuốc. Ngoài ra, UBND phường cũng kiến nghị đơn vị thú y quận xuống kiểm tra những con chó của hộ trên để có hướng xử lý”.

Bà Bùi Thị Huệ Thúy, Trạm trưởng Trạm y tế phường Tân Thuận Tây, thông tin thêm: “Lúc sáng, trạm y tế đã làm văn bản đề xuất Phòng Y tế quận cấp thuốc diệt ve. Sau khi cán bộ môi trường làm vệ sinh xong, trạm sẽ phun thuốc để giết ve”. MINH QUÝ