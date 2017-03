Thu hẹp suối, nhiều hộ dân bị ngập nặng

Cơn mưa to kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ chiều 6-6 đã khiến nhiều căn nhà gần cầu suối Nước Trong (dọc quốc lộ 51, ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai) chìm trong biển nước. Sự cố phát sinh từ việc thi công của công trình dự án khu dân cư thương mại An Phước nằm gần đó.

Nước dâng làm sập tường

Nhà anh Nguyễn Tiến Lâm có gần chục phòng trọ cho công nhân thuê. Hiện ba phòng trọ cuối, tiếp giáp với nơi con suối chảy qua, bị nhiều vết nứt, phần tường đã rời ra khỏi móng. Chỉ cần đụng nhẹ là tường có thể đổ sập. Anh Lâm kể: “Khoảng 5 giờ chiều, trời mưa rất to. Lúc này công nhân chưa đi làm về nên hầu hết các phòng đều khóa cửa. Bất ngờ, nước đổ về, dâng lên rất nhanh. Do hai ống cống phía dưới quá hẹp, dòng chảy bị thu lại một nửa nên nước thoát không kịp. Nước ngập trong các phòng gần 2 m khiến đồ đạc trong đó ướt hết, trôi đi nhiều”.

Trở về nhà sau một hôm đi vắng, chị Nguyễn Thị Hồng Nhạn, người thuê nhà của anh Lâm, không khỏi bàng hoàng. Bức tường phía nhà tắm của phòng chị đã bị hở hàm ếch, tách hẳn phần móng. Do bị ngâm trong nước nên toàn bộ giấy tờ của chị đều bị ướt, hư hỏng. Tương tự, tại phòng trọ bên cạnh, bát đũa, nồi niêu đã trôi hẳn ra ngoài theo kẽ hở của bức tường…

Bức tường ngăn cách công trình mới xây đã bị nứt, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào nếu trời mưa. Ảnh: TK

Suối bị bít dòng

Theo những người dân tại đây, nguyên nhân xảy ra tình trạng trên là do dòng suối bị bít, nước không thoát kịp. Khi mưa to, nước từ khu công nghiệp Tam Phước, ngọn đồi gần đó đổ xuống dòng suối tạo ra một lượng nước rất lớn. Tuy nhiên, sát với nhà những hộ dân trên, công trình xây cống thoát nước lại chưa hoàn thiện, thiết kế cũng chưa hợp lý khiến nước bị ứ lại, dâng lên.

Dòng suối nguyên thủy có lòng chảy khá rộng. Những năm trước, mưa to hơn vẫn không có tình trạng ngập nặng như vậy. Từ khi xây dựng hệ thống cống, chủ đầu tư dự án khu dân cư thương mại An Phước đã làm hẹp một phần dòng chảy.

Sáng 7-6, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Liên (chủ đầu tư dự án) đã đến nhà người dân để xem xét tình hình. Người này động viên người dân di dời đồ đạc, không ở trong những căn phòng bị nứt, sạt nghiêm trọng trong khi chờ công ty có hướng giải quyết.

Cuối buổi sáng cùng ngày, trao đổi với PV, ông Trần Văn Mừng, Chủ tịch UBND xã An Phước, ban đầu không tin có chuyện ngập nghiêm trọng vậy. Ông nói sáng ra mới nhận được đơn của người dân trình bày vụ việc, không nghe ấp báo cáo lên. Tới khi trực tiếp gọi điện thoại cho trưởng ấp, ông mới nắm rõ. Ông Mừng đã chỉ đạo phía chủ đầu tư phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân trong tình thế mưa lớn có thể xảy ra.

