Thu nhiều thuốc và dụng cụ kích dục

Theo Thiếu tá Trần Anh Tuấn, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAQ Hoàn Kiếm, khu vực phố Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân từ nhiều năm nay là điểm tụ tập một số đối tượng lén lút hoạt động bán thuốc, dụng cụ kích dục, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục.

Số đối tượng này chủ yếu đều cao tuổi, mắc bệnh tật hoặc mù lòa. CAQ Hoàn Kiếm đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức nhiều đợt kiểm tra, quét vét, xử lý các đối tượng vi phạm, không để khu vực phố Hàng Chiếu phát sinh thành tụ điểm phức tạp. Để đối phó với cơ quan công an, các đối tượng buôn bán mặt hàng trên đã cất giấu hàng một nơi (gốc cây, cột điện), khi có khách hỏi mua thì nhận tiền và chỉ chỗ giấu hàng cho khách tự lấy. Do vậy, bên cạnh biện pháp kiểm tra hành chính, lực lượng công an phải tổ chức hóa trang, mật phục để bắt quả tang hành vi vi phạm của các đối tượng.

Trong các năm 2008, 2009, CAP Đồng Xuân, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAQ Hoàn Kiếm đã nhiều lần phục kích, bắt quả tang các đối tượng đang có hành vi buôn bán thuốc, dụng cụ kích dục tại khu vực phố Hàng Chiếu. Tuy nhiên, theo qui định của pháp luật hiện hành, các đối tượng này chỉ bị xử lý hành chính, nên thiếu tính răn đe, trấn áp mạnh do đó hầu hết các đối tượng này sau khi bị xử lý lại tiếp tục tái phạm.

Theo Thu Ba (ANTĐ)