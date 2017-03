Thu thuế sao cho hợp lý?

Mức khởi điểm nên là bảy triệu đồng

Tôi rất tâm đắc với ý kiến của một số nhà trí thức khi cho rằng việc đánh thuế cũng tựa như việc nhổ lông ngỗng, làm sao nhổ được nhiều lông nhất mà con ngỗng ít kêu nhất. Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) dường như chưa đáp ứng cả hai điều này: số thu dự kiến không tăng lên bao nhiêu mà số người trong diện phải đóng thuế thì “kêu trời”.

Tôi thấy chưa hợp lý về mức thu nhập dự tính phải chịu thuế là bốn triệu đồng. Nếu mười năm về trước, thu nhập năm triệu đồng/tháng được coi là cao thì hiện nay không còn được như vậy nữa. Ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, người dân phải có mức thu nhập 5-7 triệu đồng/tháng mới gọi là có thu nhập. Do vậy, tôi kiến nghị mức khởi điểm chịu thuế nên là 7-8 triệu đồng. Với mức này, nhà nước sẽ đánh thuế được một phần đối với những người có thu nhập. Sau đó nhà nước sẽ điều tiết đến những đối tượng khác có mức thu nhập thấp hơn theo lộ trình cụ thể.

Ngoài ra, do hàng năm giá trị đồng tiền có phần giảm do giá cả leo thang và do lạm phát nên mức thu nhập tối thiểu chịu thuế cần được nhà nước xét điều chỉnh sau vài năm.

Đóng thuế ngay từ đồng đầu tiên

Theo tôi, đã gọi là Luật Thuế TNCN thì mọi người dân có thu nhập đều phải đóng thuế, đóng thuế ngay từ đồng đầu tiên. Vấn đề quan trọng là phải đưa ra được biểu thuế và mức thuế phù hợp. Chẳng hạn, thu nhập một triệu đồng/tháng, đóng thuế 5% là 50.000 đồng; thu nhập hai triệu đồng/tháng, đóng thuế 10% là 200.000 đồng; thu nhập ba triệu đồng/tháng, đóng thuế 15% là 450.000 đồng; thu nhập bốn triệu đồng/tháng, đóng thuế 20% là 800.000 đồng; thu nhập năm triệu đồng/tháng, đóng thuế 25% là 1.250.000 đồng... Tất nhiên muốn công bằng nhà nước phải kiểm soát thu nhập của cá nhân bằng cách chi trả tiền lương và các khoản thu nhập khác thông qua ngân hàng; các doanh nghiệp tư nhân thuê nhân công phải làm hợp đồng lương rõ ràng và cũng phải trả qua ngân hàng.

Cẩn trọng khi đánh thuế vào chứng khoán

Thị trường chứng khoán là một kênh thu hút vốn cực kỳ quan trọng cho nền kinh tế. Cho nên, nếu đánh thuế vào lợi nhuận chứng khoán, nhà nước sẽ hạn chế nguồn vốn nhàn rỗi trong dân đổ vào thị trường chứng khoán và có thể làm cho chương trình cổ phần hóa của nhà nước sẽ bị đóng băng. Mặt khác, đây là loại hình kinh doanh mạo hiểm và rủi ro rất cao. Khi có lãi, nhà đầu tư phải nộp thuế đến mấy chục %, vậy khi họ bị lỗ thì nhà nước tính như thế nào?

Ngoài phần thu vào chứng khoán, nhà nước nên có cách làm thật đơn giản để ai cũng hiểu và tiến từ từ. Trong những năm đầu thực hiện luật thuế này, nhà nước chỉ nên có thuế suất duy nhất (thí dụ 3% hay 5%) và không đánh lũy tiến (người thu nhập nhiều đóng nhiều, công bằng hơn trường hợp không đóng). Khấu trừ gia cảnh nên đơn giản hơn để khuyến khích người ta khai, giúp cơ quan thuế có số liệu chính xác. Khi hiểu biết của người dân đã cao hơn và khi đã có số liệu tương đối chính xác, nhà nước hãy bắt đầu cải tiến (đánh lũy tiến, nhiều loại thuế suất v.v...).

