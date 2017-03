Thu thuế tiền tiết kiệm: Trái luật, hại dân!

Luật gia NGUYỄN THÁI SƠN: Không thể thu thuế như nước ngoài Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hiện hành, cá nhân phải nộp thuế 5% trên số tiền được chia do góp vốn cổ phần vào doanh nghiệp. Riêng tiền lãi từ các khoản tiền mà cá nhân gửi tại các tổ chức tín dụng thì được miễn thuế TNCN. Hầu hết các nước trên thế giới vừa đánh thuế TNCN đối với cổ tức mà doanh nghiệp trả cho cá nhân góp vốn vào doanh nghiệp vừa đánh thuế cả đối với lãi thu được từ tiền gửi vào ngân hàng. Tuy nhiên, khi ban hành Luật Thuế TNCN, Quốc hội có xem xét việc nhiều người có tiền tiết kiệm gửi vào ngân hàng nên có quy định miễn thuế cho khoản tiền lãi thu được từ việc gửi ngân hàng. Quyết định này xuất phát từ những lý do sau: Ở các nước, lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng là thu nhập từ một kênh đầu tư. So với việc đầu tư vốn dưới hình thức cổ phần vào công ty TNHH, công ty cổ phần thường phải phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức kinh tế mà cá nhân góp vốn thì hoạt động gửi tiền hưởng lãi tại ngân hàng ít rủi ro hơn. Thế nhưng ở Việt Nam, quan điểm, nhận thức xã hội và cả thực tế cho thấy gửi tiền vào ngân hàng không hoàn toàn là sự lựa chọn đầu tư kiếm lời. Có rất nhiều người thực sự gửi tiền vào ngân hàng để tiết kiệm và nếu cứ đánh thuế sẽ dẫn đến thuế chồng thuế.