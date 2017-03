Thu tiền phạt trước, ra quyết định sau

Khoảng 18 giờ 30 ngày 23-4, hai công an phường 11 là ông Nguyễn Văn Tám và ông Phạm Ngô Ngọc đến kiểm tra quán của ông nhưng không xuất trình thẻ và không mặc trang phục. Họ ập vào quán, chĩa súng vào khách hàng, còng chân khách hàng vào ghế làm khách hoảng sợ và bỏ chạy tán loạn.

Theo ông Lợi, trong quán lúc đó có bốn thanh niên đang đánh bài (không nhằm mục đích ăn tiền mà chỉ để giải trí). Tại quán, hai công an viên không lập biên bản về hành vi đánh bài, chỉ yêu cầu những người đánh bài phải đưa hết tiền trong túi và điện thoại cho họ. Ngoài ra, họ còn tịch thu toàn bộ bàn ghế trong quán ông Lợi mà không nêu rõ lý do. Đến khi về trụ sở công an phường, công an viên Ngọc mới lập biên bản về hành vi đánh bài nhưng chỉ có mỗi chữ ký của người vi phạm. Theo những thanh niên đánh bài, họ đồng ý ký vào biên bản không phải vì thừa nhận hành vi đánh bài ăn tiền mà vì sợ quá.

Tối cùng ngày, những người vi phạm bị buộc phải đóng phạt ngay 1,5 triệu đồng cho công an viên Ngọc thì mới được cho về mà không có quyết định xử phạt lẫn biên lai thu tiền. Có một người do không có tiền đóng phạt nên bị nhốt đến sáng hôm sau. Cho mãi đến ngày 9-5, công an phường này mới ký và giao quyết định xử phạt, biên lai đóng phạt cho những người vi phạm. Đáng nói là theo một trong bốn người vi phạm, dù ông không hề ký tên nhưng trong biên lai đóng phạt lại có chữ ký của ông.

Một lãnh đạo Công an phường 11 (quận Gò Vấp) cho biết cơ quan này đã chuyển hồ sơ vụ việc đến công an quận để xác minh, làm rõ. Theo Đại tá Huỳnh Trí Thạnh, Trưởng Công an quận Gò Vấp, hiện công an quận đang thụ lý, xem xét hồ sơ này.

KIỀU PHÚ

Sản xuất gỗ làm phiền người dân .

“Tại đường TL41 thuộc tổ 10, KP 1, phường Thạnh Lộc, quận 12 (TP.HCM) có một cơ sở sản xuất gỗ thường xuyên gây bụi bặm làm ảnh hưởng đến nhiều người dân” - bạn đọc tên Tấn, số điện thoại 091367… báo tin.

Ông Nguyễn Văn Lan, cán bộ thanh tra xây dựng phường Thạnh Lộc (quận 12), xác nhận có tình trạng như phản ánh của người dân. UBND phường đã cử lực lượng đi kiểm tra và phát hiện cơ sở không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Phường đã lập biên bản, xử phạt cơ sở 400.000 đồng về hành vi vi phạm này; đồng thời đã đình chỉ hoạt động của cơ sở.

ÁNH TUYẾT