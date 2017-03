Thu tiền phụ huynh để bồi dưỡng cô giáo đi hiến máu

Nào là tiền hỗ trợ cơ sở vật chất (300.000 đồng/cháu mới và 100.000 đồng/cháu cũ), quỹ phụ phí (chi phí mọi hoạt động của cô và trẻ 20.000 đồng/cháu/tháng), điện, nước (20.000 đồng/cháu/tháng), đồ dùng học tập (100.000/cháu/năm), tiền mua cặp (20.000 đồng/cháu), tiền đồng phục (100.000 đồng/bộ/cháu)… Có những khoản chi không hợp lý như bồi dưỡng cho cô giáo đi hiến máu 800.000 đồng; hỗ trợ cán bộ giáo viên (sơ kết, tổng kết, tết) cả năm 13 triệu đồng.

Bà Phạm Thị Tuyết Tú, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca, cho biết những khoản thu trên đều được phụ huynh đồng ý và có văn bản họp hẳn hoi. Sở dĩ phải thu khoản hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất là do năm 2010 trường phải xây dựng nhiều công trình (để trở thành trường đạt chuẩn quốc gia mức độ một) còn nợ 20 triệu đồng nên năm nay thu để trả nợ. Về việc bồi dưỡng cho các giáo viên hiến máu, do các cô mất sức nhiều nên phải bồi dưỡng thêm, nếu không mấy cô mệt ở nhà thì các cháu phải nghỉ theo.

Ông Trương Văn Đới, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Trà, cho biết: “Đầu năm học chúng tôi đã thông báo nếu các trường thu ngoài quy định thì phải được sự đồng ý của phụ huynh, các khoản chi phải minh bạch và có phụ huynh giám sát. Trong đó, tiền hội họp, tổng kết... nếu phụ huynh đồng ý mới làm. Tuy nhiên, nếu các khoản thu, chi không phù hợp với mục đích sử dụng thì dù phụ huynh có đồng ý hay không chúng tôi vẫn can thiệp. Với Trường Mầm non Sơn Ca, chúng tôi sẽ lập đoàn kiểm tra, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý”. VIẾT LONG

Cơ sở chế biến nước đá gây ồn. “Tại đường Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, quận Bình Tân (TP.HCM) có một cơ sở chế biến nước đá hoạt động từ 22 giờ 30 cho đến 5 giờ sáng hôm sau, thường xuyên gây ồn làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của bà con xung quanh” - bạn đọc tên Nhung, số điện thoại 012981… báo tin.

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường An Lạc (quận Bình Tân), cho biết phường đã phối hợp với Phòng TN&MT quận đi kiểm tra, đo độ ồn tại địa chỉ trên và ghi nhận tiếng ồn nằm trong phạm vi cho phép. Phường cũng đã nhiều lần nhắc nhở chủ cơ sở nên hạn chế tiếng ồn để đỡ làm phiền bà con. Tới đây, phường sẽ cử lực lượng kiểm tra lại, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý. KHÁNH TOÀN